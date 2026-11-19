El fiscal departamental de Cochabamba, Eddy Ordóñez, informó que se abrió una investigación de oficio para establecer cómo ingresaron un arma de fuego y sustancias controladas al penal de máxima seguridad de El Abra, donde el exfiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, sufrió un ataque armado la tarde del miércoles.

La autoridad también confirmó que tres ciudadanos extranjeros fueron aprehendidos y que se realizarán pericias a los teléfonos celulares secuestrados para determinar los posibles móviles del hecho y sus conexiones con terceras personas.

Ordóñez explicó que una comisión de fiscales especializados en delitos contra la vida, personal del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) y peritos se trasladaron hasta el recinto penitenciario para realizar las primeras actuaciones investigativas y verificar el estado de salud de la exautoridad.

Informó que, tras la valoración médico-legal, se estableció que Zeballos no presentaba heridas por impactos de arma de fuego. Únicamente tenía una pequeña lesión en la nariz, aparentemente ocasionada por restos del proyectil que habría impactado contra la puerta de su celda.

"Se verificó que no presentaba lesiones de arma de fuego en su integridad y únicamente tendría una esquirla en su nariz", señaló .

De acuerdo con las investigaciones preliminares, los disparos fueron dirigidos hacia la puerta de la celda, mientras Zeballos se encontraba en el interior del baño.

Hallan un arma de fuego y 100 envoltorios de marihuana

Durante las intervenciones en el penal, los investigadores identificaron 10 impactos de bala en la puerta de la celda de Zeballos. También secuestraron un arma de fuego, aparentemente de calibre 9 milímetros, que contenía tres cartuchos en su interior, además de nueve casquillos percutidos en las inmediaciones del lugar del hecho.

A estos hallazgos se suma la colecta de 100 envoltorios con marihuana que fueron encontrados en el pasillo.

Ordóñez expresó su preocupación por el ingreso de estos elementos a un recinto considerado de máxima seguridad.

El fiscal confirmó que tres personas de nacionalidad extranjera fueron aprehendidas por su presunta participación en el ataque. Sin embargo, aclaró que todavía no se establecieron los motivos que habrían impulsado la agresión ni si los involucrados actuaron por encargo o mantienen vínculos con organizaciones criminales.

La Fiscalía secuestró teléfonos celulares encontrados en el lugar, algunos de los cuales habrían intentado ser destruidos. Los dispositivos serán sometidos a pericias técnicas para recuperar información y establecer las comunicaciones que mantuvieron los investigados con terceras personas.

"Actualmente no estamos en la condición de poder establecer los móviles que han motivado a estos tres ciudadanos de nacionalidad extranjera a desplegar su conducta de esta manera", sostuvo.

Asimismo, indicó que los aprehendidos todavía no prestaron su declaración informativa. No obstante, remarcó que tienen el derecho constitucional de declarar o guardar silencio y que esta decisión no impedirá el desarrollo de las investigaciones.

Otra investigación por fallas de seguridad en El Abra

Además del proceso por tentativa de asesinato, el Ministerio Público inició una investigación de oficio para establecer las circunstancias en las que ingresaron el arma de fuego y las sustancias controladas al centro penitenciario.

Ordóñez señaló que se busca determinar si fueron vulnerados los mecanismos de control interno o si existió colaboración de terceras personas para introducir estos elementos al recinto.

La autoridad aclaró que la seguridad de los centros penitenciarios es competencia de la Policía Boliviana y de Régimen Penitenciario, mientras que el Ministerio Público tiene la responsabilidad de investigar los hechos delictivos.

Traslado de Zeballos

Respecto a la posibilidad de trasladar a Zeballos al penal de Palmasola, en Santa Cruz, debido a los problemas de seguridad registrados en El Abra, el fiscal departamental explicó que esa determinación no corresponde al Ministerio Público.

Indicó que la Fiscalía de Cochabamba no lleva adelante el proceso judicial contra Zeballos, sino que su intervención está relacionada con la investigación del ataque armado y los elementos encontrados en el recinto penitenciario.

El exfiscal departamental de Santa Cruz permanece aislado en El Abra, mientras continúa el despliegue policial y se aguarda información de las autoridades penitenciarias sobre las medidas de seguridad asumidas tras el ataque.