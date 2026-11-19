Un incendio estructural registrado en una tienda comercial, ubicada en inmediaciones del tercer anillo y la avenida Roca y Coronado, cerca de Fexpocruz, en Santa Cruz de la Sierra, generó alarma entre vecinos y transeúntes debido a la intensa humareda negra que cubrió el sector.

Tras recibir la alerta, unidades de bomberos se desplazaron hasta el lugar para intervenir y sofocar las llamas. La emergencia llamó la atención de las personas que circulaban por la zona, quienes observaron la densa columna de humo y dieron aviso a los equipos de emergencia.

De acuerdo con los reportes preliminares, las fuertes ráfagas de viento estarían favoreciendo la propagación del fuego, lo que incrementó la preocupación por el avance de las llamas y el riesgo para los alrededores.

Reportan incendio en una tienda comercial de la Roca y Coronado

Hasta el momento, no se conocen las causas que originaron el incendio ni se tiene un informe oficial sobre la magnitud de los daños ocasionados.