Hollywood está de luto. El actor estadounidense Larry Poindexter, conocido por sus participaciones en exitosas series de televisión y películas como “S.W.A.T.”, murió a los 66 años luego de ser atropellado en una calle de California. Lo que parecía una salida cotidiana para comprar comida terminó convirtiéndose en una tragedia.

De acuerdo con información publicada por el medio especializado Deadline, el accidente ocurrió la noche del viernes 13 de noviembre, en el sector de Studio City, en San Fernando, California. El intérprete cruzaba la calle cuando fue embestido por un automóvil.

Tras el impacto, Poindexter fue trasladado de urgencia a un hospital debido a las graves lesiones. Los médicos tenían prevista una intervención quirúrgica para el miércoles siguiente; sin embargo, el actor sufrió un shock repentino y falleció.

Larry Poindexter tenía 66 años al morir. (Foto: Instagram/reallarrypoindexter)

Larry Poindexter nació el 16 de diciembre de 1959 en Dallas, Texas. Llevaba el arte en la sangre: su padre, HR Poindexter, era diseñador de escenografía, mientras que su madre, Sue Ann Erdman, se dedicaba al canto de ópera.

Durante su trayectoria participó en más de 200 producciones entre películas, series y programas de televisión. Alcanzó especial reconocimiento en el mundo de las telenovelas estadounidenses, donde dejó huella en títulos como “Days of Our Lives”, “Santa Bárbara” y “General Hospital”.

Su camino artístico comenzó en el teatro universitario, donde participó en musicales y obras escénicas en Texas y Ohio. Posteriormente se trasladó a Los Ángeles, donde inició su recorrido por la industria audiovisual.

En 1982 tuvo una de sus primeras apariciones televisivas en “A New Day in Eden”. Más adelante participó en producciones populares como “Happy Days” y “CHiPs”. En 1984 llegó a “Days of Our Lives”, una de las telenovelas más importantes de su carrera, a la que regresó años después para interpretar otro personaje.

Larry Poindexter en S.W.A.T. (CAPTURA DE PANTALLA)

Uno de sus trabajos más recordados en el cine fue en la película “S.W.A.T.”, estrenada en 2003. Allí interpretó al capitán Tom Fuller, un oficial del Departamento de Policía de Los Ángeles que defendía el cumplimiento estricto de las reglas y protagonizaba enfrentamientos con el personaje de Samuel L. Jackson.

También participó en reconocidas series como “JAG”, “Friends”, “Supernatural”, “Weeds”, “NCIS”, “Station 19”, “Curb Your Enthusiasm”, “9-1-1”, “The Lincoln Lawyer” y “The Rookie”.