Los recuerdos de la etapa escolar comienzan a tomar forma y esta vez brillan en oro y plata. A pocas semanas de los actos de graduación, los anillos de promoción se convierten en uno de los artículos más buscados por estudiantes y familias que quieren llevarse un símbolo de una etapa que está por terminar.

Las joyerías del centro de la ciudad ya exhiben sus propuestas para la temporada. La demanda incluye modelos para niños, niñas, jóvenes y bachilleres, con pedidos que se extenderán hasta diciembre.

"Están buscando para niños y niñas, y luego para señoritas. Hasta diciembre tenemos pedidos, especialmente para promoción", comentaron comerciantes del sector.

En cuanto a los precios, los vendedores aseguran que se mantienen relativamente estables respecto a la gestión pasada. Los anillos de plata tienen opciones desde Bs 150, mientras que los modelos más elaborados y los juegos para niños y jóvenes pueden alcanzar los Bs 550 o más. En oro, el costo depende de los quilates, el peso y el diseño, con piezas que pueden llegar aproximadamente a Bs 2.500, aunque otras propuestas del mercado alcanzan entre Bs 3.000 y Bs 4.000.

"Los precios se mantienen como el año pasado. No han subido mucho, sobre todo en el tema de los gramos. En plata tenemos desde Bs 150, Bs 450 y juegos para niños y jóvenes desde Bs 550. Los de oro varían si son de 18 o 10 quilates", explicaron los comerciantes.

Entre las opciones favoritas destacan los diseños clásicos, personalizados con el logotipo del colegio o incluso con detalles exclusivos para cada estudiante.

"Ahorita lo que siempre está en tendencia son los anillos clásicos que vienen con el logotipo del colegio o el logotipo personalizado del alumno. En realidad, hacemos todos los anillos personalizados para cada ocasión", explicó Malena Vargas, propietaria de una joyería local.