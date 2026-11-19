El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) emitió un aviso meteorológico de prioridad naranja por el ascenso de temperaturas en provincias de Tarija, Santa Cruz, Chuquisaca y Beni. El pronóstico advierte que los termómetros podrían alcanzar entre 36 °C y 41 °C hasta este viernes 20 de noviembre.

De acuerdo con el aviso N.º 96/26, las temperaturas máximas estarán por encima de sus promedios habituales. El reporte entró en vigencia el miércoles 18 de noviembre y tendrá una duración de tres días.

¿Qué regiones serán afectadas?

El reporte identifica las siguientes zonas:

Tarija: provincia Gran Chaco.

Santa Cruz: provincias Guarayos, Ñuflo de Chávez, Miguel de Velasco, Ángel Sandoval, Germán Busch, Chiquitos y Cordillera.

Chuquisaca: sector sureste de la provincia Luis Calvo.

Beni: provincias Mamoré, Iténez, Cercado, Marbán y noreste de Yacuma.

En estas regiones, las temperaturas máximas podrían oscilar entre 36 °C y 41 °C.

¿Qué significa el aviso meteorológico de prioridad naranja?

Según la clasificación del Senamhi, la prioridad naranja representa una amenaza meteorológica importante por la presencia de fenómenos no habituales que pueden generar cierto grado de peligro y afectar las actividades cotidianas de la población.

El Senamhi emitió una alerta naranja

¿Cómo protegerse de las altas temperaturas?

Ante el pronóstico de calor intenso, se recomienda tomar precauciones para evitar problemas de salud:

Evitar la exposición directa al sol durante las horas de mayor radiación.

Beber agua con frecuencia, incluso sin sentir sed.

Utilizar protector solar y renovarlo según las indicaciones del producto.

Usar sombreros, gorras, gafas de sol y ropa ligera, preferentemente de colores claros.

Buscar lugares frescos y con sombra.

Reducir las actividades físicas intensas al aire libre durante las horas de más calor.

Prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

El aviso meteorológico tendrá vigencia hasta el viernes 20 de noviembre de 2026.