La Procuraduría General del Estado solicitó ampliar la investigación por el delito de asesinato contra el expresidente Evo Morales y el exvicepresidente Álvaro García Linera, en calidad de presuntos autores intelectuales, por los hechos ocurridos en el Hotel Las Américas de Santa Cruz, en abril de 2009.

Mediante un memorial presentado ante la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), la institución pidió incorporar este delito a las investigaciones, a raíz de las declaraciones públicas de García Linera en medios de comunicación sobre la instrucción del operativo policial ejecutado por la extinta Unidad Táctica de Resolución de Crisis (Utarc), en el que murieron tres ciudadanos extranjeros.

Además, la Procuraduría solicitó exigir el arraigo y activar el sello rojo contra Morales, con el objetivo de asegurar su comparecencia ante la justicia boliviana.

La institución recordó que formalizó su adhesión a la denuncia presentada por tres personas afectadas ante el Ministerio Público por los hechos registrados el 16 de abril de 2009. En las últimas semanas, la Fiscalía también realizó una inspección técnica ocular en las instalaciones del hotel.

La solicitud se produce después de que el caso retomara actividad judicial en octubre de este año cuando la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) devolvió a la Fiscalía la proposición acusatoria presentada contra los exmandatarios para que se subsanaran observaciones de forma y se reunieran elementos probatorios.

Posteriormente, el 3 de noviembre, el TSJ informó sobre la apertura de la etapa preliminar de investigación para un eventual juicio de responsabilidades contra Morales y García Linera. La Fiscalía quedó a cargo de las actuaciones investigativas correspondientes.

En paralelo, la Procuraduría informó que formalizó su adhesión a la denuncia de las personas afectadas y que coordina acciones para cumplir las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El operativo que originó el caso

El caso se originó la madrugada del 16 de abril de 2009, cuando un operativo policial intervino habitaciones del Hotel Las Américas, en Santa Cruz de la Sierra. Tres ciudadanos extranjeros murieron: Eduardo Rózsa-Flores, de nacionalidad húngaro-boliviana; Árpád Magyarosi, húngaro-rumano, y Michael Martin Dwyer, irlandés.

En el proceso inicial por terrorismo y separatismo hubo detenidos y alrededor de 39 personas sindicadas. La Fiscalía cerró ese expediente en febrero de 2020, después de retirar los cargos. Este cierre no impidió que posteriormente se impulsaran nuevas actuaciones judiciales relacionadas con los hechos.

Con información de ABI