Un incendio de gran magnitud afecta la mañana de este jueves a una importadora ubicada en inmediaciones del tercer anillo externo y la avenida Roca y Coronado, cerca de la Fexpocruz, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Las llamas consumen las instalaciones y una densa columna de humo se extiende por el lugar.

El fuego se desató en un comercio dedicado a la venta, al por mayor y menor, de artículos para el hogar, negocios y uso personal. La emergencia generó preocupación entre los vecinos y trabajadores de la zona, quienes comenzaron a evacuar el lugar ante la intensa humareda que cubrió los alrededores.

Tras recibir la alerta, unidades de bomberos se desplazaron hasta el lugar para combatir las llamas y controlar el avance del fuego. Los equipos de emergencia trabajan para identificar y controlar el origen del incendio.

En tanto, efectivos de la Policía acordonaron el lugar y restringieron el acceso para facilitar las labores de los bomberos y evitar que las personas se acerquen a la zona afectada.

Las imágenes aéreas muestran la magnitud del siniestro y la extensa columna de humo que puede observarse desde distintos puntos de la capital cruceña.

A continuación, el video: