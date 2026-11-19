“Hace segundos, segundos que el minibús ha aparecido como flecha”, relató una comerciante que presenció el trágico accidente de tránsito ocurrido en inmediaciones de la plaza Eguino, en la ciudad de La Paz. El vehículo de transporte público perdió el control mientras descendía por la calle Tumusla, embistió a varias personas y terminó impactando contra un camión. El hecho dejó a una mujer de aproximadamente 45 años fallecida y siete personas heridas.

La testigo contó que el minibús comenzó a impactar contra los carritos de jugos instalados en el sector y posteriormente atropelló a una pareja de vecinos que transitaba por el lugar. La mujer fallecida fue arrastrada varios metros por el vehículo.

“Empezó a impactar aquí a los carritos de jugos que hay aquí en la Plaza de Eguino. Posteriormente le ha arrastrado un buen trecho a la señora que ha fallecido”, manifestó la comerciante, quien recordó que la pareja era conocida en la zona porque acostumbraba pasar por ese sector.

El accidente se registró aproximadamente a las 17:00 y generó momentos de desesperación entre comerciantes y transeúntes, que intentaron auxiliar a las víctimas. Según el testimonio de la mujer, cerca del lugar existe un instituto de enfermería al que acudieron para pedir ayuda.

La comerciante también cuestionó la falta de respuesta inmediata y las dificultades que enfrentaron para solicitar auxilio. “Lamentablemente tenemos un módulo policial que todo el tiempo está cerrado. No podíamos auxiliar, si no fueran las redes sociales, la gente que algunos saben manejar eso. Hemos pedido que avisen”, reclamó.

La mujer consideró que una atención oportuna pudo haber hecho la diferencia y lamentó que el accidente terminara con la muerte de una persona. “Tal vez hubiésemos podido salvar la vida, pero ha sido algo trágico”, expresó.

Familiares lamentan la pérdida

El impacto del accidente también dejó escenas de dolor entre los familiares de la víctima, quienes llegaron al lugar y posteriormente se enteraron de que la mujer había perdido la vida.

Una de sus familiares contó que la fallecida era su prima hermana y que dejó dos hijos, entre ellos un niño con autismo que necesitará el acompañamiento de su madre.

“Ha fallecido mi prima hermana; mi prima hermana tiene dos hijos, un niño autista, y realmente va a necesitar el apoyo de su mamá”, manifestó conmovida.

La familiar confirmó que otras personas resultaron heridas y fueron trasladadas al Hospital Arco Iris, mientras que la víctima fue llevada directamente a la morgue.

Siete heridos y el conductor aprehendido

La directora de Tránsito informó que el minibús descendía por la calle Tumusla cuando perdió los frenos. Durante su recorrido, primero tuvo una colisión lateral con otro vehículo, luego arrolló a la mujer y finalmente chocó contra un camión que transportaba cemento.

“Estaba descendiendo por la calle Tumusla, él pierde los frenos y en este descenso llega a tener una colisión lateral derecha con otro vehículo”, explicó la autoridad.

La directora precisó que el camión terminó amortiguando el impacto y permitió detener el recorrido del minibús. Asimismo, confirmó que siete personas resultaron heridas y fueron trasladadas al Hospital Arco Iris. De acuerdo con el reporte preliminar, ninguna se encontraba en riesgo de perder la vida.

El conductor fue aprehendido y permanece en dependencias de la Dirección Departamental de Tránsito, mientras se desarrollan las investigaciones para establecer las causas del accidente.

Comerciantes piden mayor control

Tras lo ocurrido, las comerciantes de la plaza Eguino expresaron su preocupación por la circulación de vehículos y personas en un espacio que registra constante movimiento durante el día.

Los vecinos señalaron que este sería el segundo accidente de consideración ocurrido en el sector durante el año y cuestionaron la ausencia de controles policiales y municipales.

También advirtieron que algunos comerciantes ocupan parte de la calzada para ofrecer sus productos, mientras los peatones circulan por la vía y los vehículos del transporte público continúan transitando entre ellos.

Durante el reporte desde el lugar, se observó que las actividades comerciales continuaban con normalidad, con vendedores instalados en la calzada y vehículos estacionados a media calle.

Ante esta situación, se planteó la necesidad de reforzar los controles y evaluar medidas para reducir los riesgos en una de las zonas más concurridas del centro paceño. Entre las preocupaciones expresadas por los comerciantes está la posibilidad de restringir el tráfico vehicular y priorizar la circulación peatonal.