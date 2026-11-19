La conclusión del año escolar podría postergarse debido a los días de perdidos por los conflictos sociales y las movilizaciones del Magisterio.

Los padres de familia consideran que los estudiantes deben cumplir los 200 días hábiles establecidos en la normativa y esperan que el Ministerio de Educación defina una nueva fecha de clausura.

Jaime Caraballo, representante de los padres de familia, recordó que la Resolución Ministerial 001 establece 200 días de actividad educativa, pero señaló que esta disposición no se cumple cada año debido a diferentes interrupciones.

“Lamentablemente, vemos que año tras año no se viene cumpliendo por diversas razones, ya sea por temas climatológicos, por conflictos sociales o paro de los maestros”, afirmó.

El representante sostuvo que el Ministerio de Educación debe garantizar el cumplimiento del calendario y evitar que los estudiantes terminen la gestión con contenidos pendientes.

La clausura estaba prevista para el 2 de diciembre; sin embargo, Caraballo considera que los paros del Magisterio obligarán a reprogramar esa fecha. Entre las alternativas para recuperar las jornadas están ampliar el periodo de clases, aumentar las horas académicas o habilitar los sábados.

“Los docentes tendrán que ver la manera de pasar más horas, pasar clases los sábados. Alguna forma, alguna manera de tratar de mitigar”, señaló, al insistir en que los días perdidos deben recuperarse y no simplemente darse por cumplidos.

“Los días tienen que reponerse, tienen que concluir el avance curricular de todo, porque hay una temática planteada, una planificación para 200 días”, enfatizó.