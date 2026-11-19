El precio del queso y el huevo registra una disminución en el mercado Antiguo Abasto de Santa Cruz de la Sierra. Durante un recorrido realizado este jueves por un equipo del programa El Mañanero, comerciantes informaron que ambos productos se están comercializando a precios más bajos en comparación con semanas anteriores y aseguraron que tienen buena salida entre los compradores.

Uno de los productos consultados fue el queso, cuyo kilo actualmente se vende a Bs 28. Según explicó una comerciante, este precio se mantiene casi desde el domingo y ha permitido que los clientes compren mayores cantidades.

“El queso está Bs 28, casi desde el domingo está Bs 28, ha bajado y se vende bien”, señaló.

Al recordar los precios anteriores, la vendedora explicó que el producto llegó a costar Bs 38 y que posteriormente se comercializaba a Bs 30, antes de llegar a su precio actual.

“Bs 30 estaba, más antes estaba Bs 38, pero bajó, ahora está Bs 28”, respondió.

La comerciante también indicó que existe movimiento en la venta y que los clientes aprovechan el precio para llevar uno o hasta dos kilos. “Sale baratito, se llevan un kilo, dos kilos”, afirmó. Asimismo, agregó que el huevo también tiene buena demanda.

En cuanto a este segundo producto, el maple de huevo presenta precios que varían según el tamaño. Actualmente, se puede encontrar desde Bs 24, Bs 25 y Bs 28, mientras que el más grande alcanza los Bs 30.

La vendedora recordó que anteriormente el maple de mayor tamaño costaba Bs 32 y que otras presentaciones también tenían precios más elevados.

“Bs 32 el grande, Bs 30 de tercera, ha bajado”, aseguró.

De esta manera, quienes acudan al mercado Antiguo Abasto durante este jueves pueden encontrar el kilo de queso a Bs 28 y el maple de huevo desde Bs 24 hasta Bs 30, dependiendo del tamaño.

Estos precios representan una alternativa para las familias que buscan abastecerse de productos esenciales de la canasta familiar y hacer rendir su presupuesto durante las compras para el fin de semana.