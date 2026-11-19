El Aguinaldo de Navidad se calcula sobre el promedio del total ganado durante los últimos tres meses anteriores al pago y equivale a un mes de sueldo para los empleados y 25 días de salario para los obreros. El Ministerio de Trabajo recordó que los empleadores del sector público y privado deben cumplir con el pago hasta el domingo 20 de diciembre de 2026.

La disposición está establecida en el instructivo DGTHSO MLCC-000096-INS/26, que también fija el miércoles 30 de diciembre como plazo máximo para presentar las planillas de pago mediante la Oficina Virtual de Trámites (OVT).

¿Qué ingresos se incluyen en el cálculo?

Para los trabajadores sujetos a la Ley General del Trabajo, el cálculo se realiza tomando en cuenta el promedio del total ganado en los últimos tres meses anteriores al pago del aguinaldo o a la finalización de la relación laboral.

La base incluye el sueldo básico, comisiones, recargos por trabajo nocturno, horas extraordinarias, bono de antigüedad, recargos por feriados, domingos trabajados, salario dominical y otros conceptos de carácter permanente, regular y continuo.

En el caso de los obreros que hayan trabajado un mes calendario durante la gestión, se tomará como referencia la remuneración correspondiente a ese mes.

Para el personal de entidades sujetas al Estatuto del Funcionario Público, se considerará el promedio de las remuneraciones percibidas durante el último trimestre, con las exclusiones previstas en la normativa.

¿Quiénes tienen derecho al beneficio?

El aguinaldo corresponde al personal de instituciones, empresas y establecimientos públicos o privados, con o sin fines de lucro, que esté sujeto a la Ley General del Trabajo y cumpla el tiempo mínimo de servicios exigido.

También alcanza a los funcionarios de entidades públicas con derecho al beneficio, incluido el personal activo y retirado que cumpla los requisitos establecidos.

Cuando el tiempo de servicios sea menor y se cumplan las condiciones del régimen correspondiente, el pago se realizará por duodécimas.

Pago íntegro y sin descuentos

El instructivo establece que el aguinaldo debe pagarse íntegramente en dinero y no puede ser objeto de embargo, retención, compensación, transacción ni descuento de ninguna naturaleza.

El Ministerio de Trabajo estableció el 20 de diciembre como fecha límite para el pago en los sectores público y privado. En tanto, los empleadores y entidades obligadas deberán presentar las planillas mediante la OVT hasta el 30 de diciembre.

En el sector privado, el incumplimiento del pago oportuno dará lugar a la cancelación del doble del beneficio, conforme a la Ley de 18 de diciembre de 1944.

El cumplimiento del instructivo será controlado por las direcciones generales y las jefaturas departamentales y regionales de Trabajo. Estas instancias atenderán las denuncias de trabajadores sujetos a la Ley General del Trabajo y orientarán los reclamos de otros regímenes laborales hacia las instancias competentes.