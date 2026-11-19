El Bono PEPE II entrará en etapa de pagos y miles de familias podrán acceder a este apoyo económico de hasta Bs 750. El Gobierno amplió el universo de beneficiarios mediante el Decreto Supremo 5768, aprobado el 16 de noviembre de 2026, incorporando nuevos sectores y modificando las fechas de registro para acceder al beneficio.

El programa contempla tres desembolsos de Bs 250 cada dos meses, hasta completar un máximo de Bs 750 por beneficiario. El primer pago está previsto para noviembre de 2026, el segundo para enero de 2027 y el tercero para marzo de 2027.

Pero ¿quiénes pueden cobrar este dinero? Estos son los seis grupos contemplados por la normativa:

1. MUJERES GESTANTES Y FAMILIAS DEL BONO JUANA AZURDUY

Se incluye a mujeres embarazadas registradas en el programa Juana Azurduy, además de madres, padres o titulares de cobro de niñas y niños inscritos entre el 1 de diciembre de 2025 y el 30 de septiembre de 2026.

2. PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL

Podrán acceder quienes reciben el Bono Anual de Indigencia al 30 de septiembre de 2026. En el caso de menores de edad, el cobro se realizará mediante un tutor.

3. PERSONAS CON DISCAPACIDAD GRAVE O MUY GRAVE

Se contempla a quienes estén registrados en el Sistema de Información del Programa de Registro Único Nacional de Personas con Discapacidad (SIPRUNPCD) hasta el 30 de septiembre de 2026.

4. ADULTOS MAYORES SIN JUBILACIÓN

También están incluidos los adultos mayores que reciben la Renta Dignidad, siempre que no perciban una pensión o renta de la Seguridad Social de Largo Plazo.

5. PADRES, MADRES Y TUTORES DE ESTUDIANTES

El beneficio alcanza a los representantes de estudiantes de hasta 18 años cumplidos al 31 de diciembre de 2026, inscritos en unidades educativas fiscales y de convenio, así como en centros de educación especial fiscales y de convenio.

Un requisito fundamental es que los datos de matriculación figuren en estado efectivo hasta el 30 de junio de 2026.

6. NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN CENTROS DE ACOGIDA Y PENITENCIARIOS

Este grupo también está contemplado. El dinero será cobrado por las personas legalmente autorizadas, de acuerdo con las nóminas remitidas por las instituciones correspondientes.

El Decreto Supremo 5768 también establece restricciones. Quedan excluidas las personas que perciban rentas del Sistema de Reparto, pensiones de jubilación o pensiones de riesgos previsionales, además de quienes figuren como asegurados dependientes, consultores o cooperativistas mineros con aportes correspondientes al periodo de cotización de julio de 2026, acreditados hasta el 30 de septiembre de ese año. Se exceptúa a los asegurados independientes.

Una de las nuevas disposiciones establece que los beneficiarios deben contar obligatoriamente con una cédula de identidad vigente, emitida por el Servicio General de Identificación Personal (SEGIP).

El beneficio podrá cobrarse mediante tres modalidades: depósito en una cuenta bancaria, retiro por ventanilla en entidades financieras autorizadas o a través de billetera móvil, de acuerdo con los mecanismos habilitados para el programa.

La recomendación es verificar previamente si figuras en el padrón de beneficiarios de la Gestora Pública y consultar el cronograma correspondiente antes de acudir a una entidad financiera.