¡El calor aprieta y el aire acondicionado se convierte en el mejor aliado! Sin embargo, cuando el equipo no enfría como debería o funciona durante horas sin descanso, el problema podría estar en pequeños descuidos que afectan su rendimiento y elevan el consumo de electricidad.

La buena noticia es que no siempre se necesita una reparación costosa. En muchos casos, la pérdida de capacidad de enfriamiento está relacionada con filtros sucios, una configuración inadecuada del termostato o una unidad exterior obstruida.

Si quieres mantener tus ambientes frescos sin que la factura de luz se dispare, toma nota de estos cinco consejos:

1. LIMPIA LOS FILTROS Y RECUPERA EL AIRE FRÍO

El polvo, los pelos de mascotas y otras partículas se acumulan en los filtros de la unidad interior, dificultando la circulación del aire. Cuando esto ocurre, el equipo necesita trabajar más para conseguir la temperatura deseada.

Para evitarlo, revisa los filtros periódicamente. Retíralos siguiendo las instrucciones del fabricante, lávalos con agua y déjalos secar completamente a la sombra antes de volver a colocarlos. La frecuencia de limpieza dependerá del uso y de las condiciones del ambiente.

2. NO PONGAS EL AIRE A 18 °C: 24 °C PUEDE SER SUFICIENTE

Uno de los errores más comunes es bajar el termostato al mínimo pensando que así la habitación se enfriará más rápido.

Configurar el aire acondicionado a 18 °C no significa que enfriará más rápido que si lo programas a 24 °C. En muchos equipos, esta decisión simplemente prolonga el tiempo de funcionamiento hasta alcanzar una temperatura más baja.

3. MANTÉN LIBRE LA UNIDAD EXTERIOR

El aire acondicionado no fabrica frío: extrae el calor del interior y lo expulsa hacia el exterior. Por eso, la unidad que está fuera de casa también necesita espacio para funcionar correctamente.

Evita colocar cajas, muebles, plantas demasiado frondosas u otros objetos que bloqueen la circulación del aire alrededor del equipo. También procura que las rejillas de ventilación estén despejadas.

4. CIERRA LAS CORTINAS Y BLOQUEA EL INGRESO DEL CALOR

No todo depende del aire acondicionado. Si el sol entra directamente por las ventanas, la habitación puede calentarse constantemente y obligar al equipo a trabajar durante más tiempo.

Una solución sencilla es cerrar las cortinas, bajar las persianas y utilizar telas que reduzcan el ingreso de radiación solar, especialmente durante las horas de mayor exposición.

5. APROVECHA EL VENTILADOR PARA DISTRIBUIR EL AIRE

El ventilador puede convertirse en un gran complemento del aire acondicionado. Su función es ayudar a distribuir el aire fresco por toda la habitación, evitando que algunas zonas permanezcan más calientes que otras.

Utilizar ambos equipos de manera estratégica puede mejorar la sensación de frescura y permitir que el aire acondicionado funcione con una temperatura moderada.

Ante las altas temperaturas, cuidar el aire acondicionado no solo ayuda a mantener los ambientes frescos, sino que también permite aprovechar mejor la energía eléctrica.