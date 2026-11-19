La familia de Ehitan Gael Ramos Romero, un bebé de apenas un mes de nacido, pide ayuda para dar con su paradero, luego de que fuera raptado ayer miércoles en el municipio de Quillacollo, en Cochabamba. La madre del menor habría sido llevada hasta esa localidad por una mujer que le ofreció regalarle ropa para su hijo e invitarla a comer.

La tía del bebé, Brenda Alis Romero, relató que la mujer era una excompañera de trabajo de su hermana y que había insistido en contactarla para visitarla. Según su testimonio, también buscó comunicarse con otros familiares antes de concretar el encuentro.

La madre, de 18 años, acudió la mañana del miércoles a su primer control médico del mes con su bebé. Posteriormente, se encontró con la mujer cerca del centro de salud de Alalay, en el sector del siglo XX de Cochabamba, desde donde ambas fueron recogidas por un taxi.

De acuerdo con el relato de la tía, durante el trayecto la mujer le ofreció a la joven un refresco en una botella pequeña. La madre habría sentido un sabor picante y ácido al probarlo, aunque dijo que no podía dormir cuando su acompañante le preguntó si tenía sueño.

El vehículo llegó hasta inmediaciones de la plaza Bolívar, en Quillacollo. La mujer le ofreció ropa para el bebé y comida. Después, ambas se dirigieron a un lugar donde vendían alimentos.

La tía contó que, al llegar a una acera, la joven comenzó a sentir mareos y desorientación. En ese momento, la mujer se ofreció a cuidar al bebé y pidió que se lo prestara. Luego dijo que iría a comprar pollo y se alejó. Supuestamente otra mujer que también les acompañaba dijo que iba al baño, dejando a la madre al cuidado de unas bolsas con ropa.

Conductor de taxi se presentó ante la Felcc

En dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de Quillacollo se presentó voluntariamente el conductor de un vehículo que estaría relacionado con el caso y se puso a disposición de las autoridades.

La alerta de búsqueda activada por la Policía

La familia de la madre indicó que el taxi, de color verde, aparece en imágenes que muestran el traslado de la joven y la mujer que se llevó al bebé. Según el testimonio de la tía, la presunta autora habría contratado el servicio por cinco horas, pero no habría pagado al conductor.

La familia del taxista sostiene que el hombre es inocente y que se presentó ante las autoridades para colaborar con la investigación. El conductor fue arrestado tras presentarse ante las autoridades.

La familia pide devolver al bebé

La familia atraviesa momentos de desesperación y pide a la mujer que devuelva al recién nacido, quien necesita alimentarse del pecho de su madre.

“Devolvemos al bebé, toma al pecho, es un bebecito, necesita el pecho de su mamá”, expresó la tía, al pedir ayuda para encontrarlo.

Cualquier información que permita dar con el paradero de Ehitan Gael Ramos Romero puede comunicarse al 70727367.