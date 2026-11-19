Al menos seis personas resultaron heridas con quemaduras de primer grado y otra fue evacuada por inhalación de humo tras un incendio de gran magnitud registrado la mañana de este jueves en una importadora, ubicada en el tercer anillo externo y la avenida Roca y Coronado, cerca de la Fexpocruz, en Santa Cruz de la Sierra.

“Todos son trabajadores, mayores de edad y dueños del lugar”, señaló un paramédico que atendía la emergencia.

El incendio provocó que las llamas se extendieran por las instalaciones y generaran una densa columna de humo visible desde distintos puntos de la zona. Hasta el momento, se desconoce qué tipo de materiales se encontraban almacenados en el inmueble.

Al menos 12 ambulancias llegaron al lugar para atender a los afectados y responder a la emergencia.

Ante la presencia de humo y el riesgo para la salud, se pidió a la población evitar circular por los alrededores y utilizar barbijos.

Las imágenes aéreas muestran la magnitud del siniestro y la extensa columna de humo que puede observarse desde distintos puntos de la capital cruceña.