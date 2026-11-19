La desesperación de una familia conmueve a Cochabamba. Eythan Jared Ramos Romero, un bebé de apenas un mes de nacido, fue sustraído la mañana del miércoles en Quillacollo. Su madre habría sido engañada por mujeres que le ofrecieron ropa y comida para el pequeño, pero todo habría formado parte de un plan para llevárselo.

El hecho ocurrió cerca de las 10:30, en inmediaciones de la plaza Bolívar, en el sector de El Prado. Según la denuncia, la joven madre, de 18 años, fue contactada por una conocida de su antiguo trabajo, quien le prometió regalarle prendas para su bebé e invitarla a comer.

De acuerdo con el relato de los familiares, la joven fue trasladada desde Cochabamba hasta Quillacollo. Durante el encuentro, las mujeres le ofrecieron una gaseosa y, después de consumirla, comenzó a sentirse mareada y desorientada.

En medio de esa situación, una de las mujeres le habría dicho que iría a comprar pollo, mientras otra se ausentó con el pretexto de ir al baño. Fue entonces cuando la madre se percató de que su pequeño ya no estaba.

Los registros de seguridad captaron parte de la secuencia y, según los reportes difundidos, una mujer fue vista alejándose con el bebé aproximadamente a las 10:32.

La familia señaló que reconoció a una de las presuntas involucradas, identificada preliminarmente como Lourdes. Según los primeros reportes, habría otras personas implicadas, entre ellas otra mujer y un hombre, quienes escaparon en un vehículo de color verde.

La Policía activó el Plan Z y la Alerta Juliana para intensificar los operativos de búsqueda y dar con el paradero del pequeño. La investigación también busca establecer la identidad y participación de cada uno de los involucrados.

¿CÓMO IDENTIFICAR A EYTHAN?

El bebé tiene apenas un mes de nacido. De acuerdo con la información difundida por la familia y los medios de comunicación, al momento de su desaparición vestía ropa de color celeste y estaba envuelto en una manta o aguayo rojo.

Su nombre figura en el sistema oficial de Alerta Juliana como Eythan Jared Ramos Romero, de sexo masculino y con un mes de edad.

La familia vive horas de angustia y pide a la población que ayude a encontrarlo. El pequeño necesita lactancia materna y sus seres queridos claman por su pronto regreso.

La Policía mantiene activa la búsqueda. Si alguien reconoce al pequeño, tiene información sobre su paradero o puede aportar datos sobre las personas involucradas, debe comunicarse inmediatamente con las autoridades.