El famoso gato naranja Garfield volverá a la pantalla con una nueva serie animada en 2D que busca recuperar la esencia visual y el humor de sus primeras caricaturas. La producción, desarrollada por Nickelodeon Animation Studios, llegará a Paramount+ el 11 de diciembre de 2026, con todos los episodios de la primera temporada disponibles desde su estreno.

La nueva propuesta está inspirada en la tira cómica creada por Jim Davis y recuperará características del personaje, como su sarcasmo, egoísmo, pereza y afición por la lasaña.

En esta versión, Garfield y Jon Arbuckle vivirán en un departamento ubicado en una gran ciudad, donde compartirán aventuras con personajes conocidos y nuevas figuras.

La producción apostará por la animación en dos dimensiones, con una estética inspirada en las historietas originales. La historia estará acompañada de situaciones disparatadas y el humor característico del gato naranja, que buscará evitar responsabilidades mientras persigue su próxima comida.

¿Quiénes darán voz a los personajes?

El actor, comediante y presentador de podcasts Lamorne Morris, conocido por sus trabajos en “New Girl” y “Fargo”, será la voz de Garfield.

El elenco también incluye a Joe Brogie como Jon Arbuckle, Dave H. Johnson como Odie, Alex Cázares como Nermal y Michelle Ortiz como Arlene. También participarán Molly Bernard, Salli Saffioti, Juan Trabbic III, Greg Beharrell, John DiMaggio, entre otros.

La serie tendrá como productores ejecutivos a Dave H. Johnson y John Trabbic III. La música estará a cargo de Adrian Younge y Ali Shaheed Muhammad, integrante del grupo A Tribe Called Quest.

Habrá adelantos en YouTube

Antes del estreno en Paramount+, los seguidores podrán ver cortos de la serie titulados “I Hate Mondays”, que comenzarán a publicarse en YouTube el 23 de noviembre de 2026.

La nueva producción marca el regreso de uno de los personajes más reconocidos de la cultura popular. Creado por Jim Davis, Garfield cuenta con una presencia internacional que, según los datos difundidos sobre la marca, alcanza a más de 200 millones de lectores diarios de sus historietas.