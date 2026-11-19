El concejal municipal de La Paz, Fernando Ruiz, cuestionó al alcalde César Dockweiler por anunciar la posibilidad de presentar un amparo constitucional contra la Ley Municipal de Alivio Tributario y calificó de lamentable que se pretenda llevar esta controversia al ámbito judicial, en lugar de resolver las diferencias mediante el diálogo y el trabajo entre ambas instancias municipales.

"Es lamentable que se quiera judicializar todo, lamentablemente hasta seis meses son amenazas tras amenazas de juicios, juicios, juicios y creo que en vez de dedicarnos a esto deberíamos dedicarnos a hacer justamente leyes, hacer gestión, hacer obras", manifestó Ruiz.

El legislador sostuvo que el Concejo Municipal tiene las competencias necesarias para tratar y aprobar este tipo de normativas, por lo que consideró que la amenaza de una acción constitucional no debería perjudicar el procedimiento de la Ley de Alivio Tributario.

Asimismo, aseguró que el Legislativo municipal cumplió con los pasos correspondientes antes de aprobar la norma y que se realizaron las consultas necesarias al Ejecutivo. Según Ruiz, no recibieron observaciones dentro del plazo previo a la aprobación.

La promulgación de la ley queda postergada

La norma fue aprobada hace aproximadamente diez días y tenía previsto avanzar hacia su promulgación. Sin embargo, el alcalde presentó observaciones que fueron recibidas por secretaría del Concejo a las 18:30 del día anterior a la entrevista.

Ruiz explicó que el documento será remitido a la Comisión Económica y Financiera para analizar los argumentos del Ejecutivo municipal y determinar si corresponde aceptar o rechazar las observaciones.

El concejal estimó que la comisión podría reunirse entre lunes y martes. Después, el informe deberá volver al pleno del Concejo para que se defina el procedimiento y se remita nuevamente la norma al alcalde.

"Estimo que más o menos estaríamos hablando de una semana aproximadamente a partir del día de mañana", indicó sobre el tiempo que podría tomar el trámite.

Dockweiler rechaza la propuesta

El alcalde César Dockweiler mantiene su rechazo a la Ley de Alivio Tributario y argumenta que los impuestos son la principal fuente de recursos para financiar obras y proyectos municipales.

"Para hacer obras, hacer proyectos se necesita recursos y la principal fuente para esos recursos que después nos permitan hacer obras son el pago de los impuestos", sostuvo.

El burgomaestre también cuestionó que la propuesta sea una copia de una norma nacional y advirtió que podría perjudicar a los contribuyentes que cumplen regularmente con sus obligaciones tributarias.