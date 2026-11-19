Cada 19 de noviembre, el mundo conmemora el Día Internacional del Hombre, una fecha que va más allá de los mensajes de felicitación y busca poner sobre la mesa temas que forman parte de la vida de millones de varones: la salud, el bienestar emocional, la paternidad, las responsabilidades familiares y la igualdad de género.

La jornada también invita a reflexionar sobre lo que significa ser hombre en la sociedad actual, cuestionar los estereotipos que durante años han marcado la masculinidad y reconocer que los hombres también enfrentan dificultades que necesitan atención, comprensión y respuestas.

El origen de esta conmemoración se remonta a 1992, cuando Thomas Oaster, profesor de la Universidad de Missouri-Kansas y director del Centro de Estudios Masculinos de esa institución, impulsó la creación de un día dedicado a reflexionar sobre el papel de los hombres en la sociedad y su bienestar. Sin embargo, fue en 1999 cuando la iniciativa comenzó a tomar mayor fuerza internacional.

Ese año, Jerome Teelucksingh, profesor de la Universidad de las Indias Occidentales, eligió el 19 de noviembre en homenaje al cumpleaños de su padre y contribuyó a difundir la celebración en distintos países.

La propuesta recibió el respaldo de Ingeborg Breines, entonces directora del Programa Mujeres y Cultura de Paz de la UNESCO. También fue acompañada por organismos como la Organización Panamericana de la Salud (OPS), que destacaron la importancia de prestar atención a la salud masculina y promover relaciones más igualitarias.

Una fecha que busca ir más allá de los reconocimientos

El Día Internacional del Hombre tiene seis objetivos centrales: promover modelos masculinos positivos, reconocer las contribuciones de los hombres a la familia y la sociedad, prestar atención a su salud física y emocional, visibilizar las desigualdades que los afectan, mejorar las relaciones entre hombres y mujeres y contribuir a la construcción de un mundo más seguro.

Uno de los aspectos que cobra mayor importancia es la salud masculina. La jornada recuerda que el bienestar de los varones no debe limitarse a la ausencia de enfermedades, sino que también debe incluir la atención a su salud mental y emocional, así como la posibilidad de expresar sus preocupaciones y buscar ayuda cuando la necesitan.

También plantea la necesidad de reconocer otras formas de masculinidad, alejadas de la idea de que un hombre debe mostrarse siempre fuerte, evitar expresar sus sentimientos o resolver solo sus problemas. La reflexión apunta a construir modelos basados en el respeto, la responsabilidad, el cuidado y la convivencia.

Esta conmemoración tampoco busca competir con el Día Internacional de la Mujer ni restar importancia a las reivindicaciones femeninas. Por el contrario, propone ampliar el diálogo sobre las experiencias y necesidades de ambos géneros, entendiendo que la igualdad requiere la participación de toda la sociedad.

Así, cada 19 de noviembre representa una oportunidad para reconocer a los hombres que aportan a sus hogares, educan a sus hijos, trabajan por sus comunidades y construyen relaciones basadas en el respeto y la solidaridad.