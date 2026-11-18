Una jornada entera de conteo de dinero terminó con un hallazgo que ahora intriga a la Fiscalía de Paraguay: faltaban G. 3.090.600.000, equivalentes a unos USD 496.200, en una bóveda de GSR Security, empresa vinculada al Grupo Vázquez que prestaba servicios de seguridad a Ueno Bank.

El recuento se realizó el martes 17 de noviembre, durante un allanamiento encabezado por los fiscales Ruth Benítez y Silvio Corbeta, con la participación de representantes del Banco Central del Paraguay (BCP). La diferencia fue detectada al comparar el efectivo encontrado con los registros de Tesorería y el sistema SGR.

Según la documentación, en la bóveda debían estar resguardados G. 5.700.150.000 correspondientes a Ueno Bank y G. 12.402.140.500 de Red Digital, además de USD 189.396 de esta última firma.

Sin embargo, al terminar el conteo, los funcionarios contabilizaron G. 15.011.690.500 y USD 189.396. El faltante correspondía al paquete de dinero atribuido a Red Digital, mientras que los demás valores coincidieron con los registros contables.

Dos cortes en las cámaras de seguridad

El conteo no fue el único elemento que llamó la atención de los investigadores. Durante las diligencias también detectaron interrupciones en el sistema de vigilancia de la empresa.

Packs de billetes junto a una máquina contadora. Foto: RR.SS.

De acuerdo con registros citados por el portal Infobae, el 3 de noviembre, minutos antes de las 17:00, las cámaras dejaron de funcionar durante aproximadamente una hora. Cerca de las 19:00, volvieron a apagarse y recién se reactivaron al día siguiente.

El análisis del GPS del móvil 7 de la transportadora permitió establecer que el vehículo salió de la casa central y se dirigió al barrio Trinidad, donde el propietario de GSR Security tiene un negocio junto a su esposa.

Ese inmueble también fue allanado. Allí se encontró documentación relacionada con el estado de cuenta de la bóveda, que ahora forma parte del material examinado por los fiscales.

Los registros del vehículo, los cortes de las cámaras y los documentos incautados son parte de las diligencias para esclarecer qué ocurrió con el dinero que no apareció durante el conteo y si estos hechos están relacionados.

GSR Security prestaba servicios de seguridad en la casa central y distintas sucursales de Ueno Bank. El procedimiento se enmarca en la investigación penal por la quiebra de la entidad financiera.