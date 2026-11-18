Un paseo de motociclismo terminó en momentos de angustia en Puerto Vallarta, Jalisco, México, luego de que un adolescente perdiera el control de su motocicleta y cayera por un barranco. El accidente quedó registrado por una cámara instalada en el casco de uno de sus compañeros.

En las imágenes se observa a un grupo de jóvenes recorriendo un camino de tierra en una zona montañosa mientras practicaban enduro. De pronto, uno de ellos, que vestía un traje naranja y negro, se desvía del camino y cae por el borde del terreno hacia un profundo desnivel.

La reacción de sus compañeros fue inmediata. Al percatarse de lo ocurrido, varios bajaron para buscarlo, mientras se escuchaban expresiones de desesperación. Al encontrarlo, el adolescente permanecía tendido junto a una pared de tierra y todavía llevaba puesto el casco.

Ante la situación, sus amigos intentaron mantenerlo quieto mientras esperaban ayuda. «No lo muevas, no lo muevas. No lo quites, déjalo acostado», se escucha decir a uno de ellos en la grabación.

Poco después llegaron integrantes de la Cruz Roja Mexicana y un efectivo de la Policía Vial, quienes participaron en las labores de asistencia. El joven fue colocado en una camilla y posteriormente llevado hasta una ambulancia para su traslado a un centro médico.

En los últimos segundos del video se observa al adolescente consciente dentro de un vehículo, mientras sus compañeros intentan darle ánimo y tranquilidad tras el impactante episodio.

El caso fue difundido el 17 de noviembre y reportado al día siguiente por Imagen Noticias. El medio también informó sobre otro accidente de motocicleta protagonizado por un menor de edad en Guadalajara, por lo que ambas ciudades registraron hechos similares en un corto periodo.

Hasta el momento, no se ha revelado la identidad del adolescente, su edad exacta ni el alcance de las lesiones que sufrió. Lo que se conoce es que sobrevivió a la caída y recibió asistencia médica tras el accidente.