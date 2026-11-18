Un grupo de aproximadamente 20 indígenas en aislamiento voluntario abandonó temporalmente la profundidad de la Amazonía brasileña para buscar comida.

El hecho ocurrió el lunes 16 de noviembre de 2026, cuando los indígenas awá-guajá salieron de la selva y llegaron hasta la aldea guajajara de Tawari y un puesto de vigilancia en la Tierra Indígena Arariboia, en el estado brasileño de Maranhão.

Durante su acercamiento, recibieron alimentos, entre ellos ñames y frutas que posteriormente llevaron consigo antes de regresar al bosque.

Sin embargo, lo que más preocupó fue el estado físico de varios integrantes del grupo, quienes fueron vistos con una marcada delgadez.

La situación despertó preocupación ante la posibilidad de que la falta de alimentos esté relacionada con el deterioro de su entorno natural.

Imagen captura de video.

Su territorio enfrenta una creciente presión por la presencia de madereros ilegales, cazadores furtivos y ganaderos que avanzan sobre la zona.

Los indígenas awá-guajá mantienen un aislamiento voluntario y dependen directamente de los recursos que encuentran en la selva para sobrevivir.

La deforestación y la caza furtiva amenazan no solo su alimentación, sino también las condiciones que les permiten conservar su forma de vida.