La mañana de este martes 17 de noviembre el cantante, David Bisbal, registró actividad en su cuenta en Instagram para informar el lamentable fallecimiento de un ser querido. El mensaje se volvió viral a los pocos minutos, recibiendo muestras de apoyo de sus seguidores en esa plataforma digital.

A sus 47 años de edad, David Bisbal es considerado uno de los grandes exponentes de la música en español gracias a los éxitos de sus canciones "Ave María", "Bulería" y "Lloraré las penas", por lo que su reciente publicación no pasó desapercibida para nadie.

David Bisbal de luto

Hace unas horas, el cantante nacido en España, pero con una gran trayectoria en México, David Bisbal, subió un mensaje en su perfil en Instagram para informar la muerte de su perrita, Nala. Varios seguidores le brindaron su apoyo en este complicado momento.

En la publicación, realizada ante sus más de cinco millones de seguidores, el intérprete de "Ave María" compartió un video con algunos de los momentos que compartió junto a su perrita. El emotivo video fue acompañado con un triste mensaje.

Expresando su dolor y su tristeza, David Bisbal confesó que estaba demasiado triste por la muerte de Nala. El cantante recordó que su perrita lo acompañó en los momentos más importantes de su vida.

"Llegó a nuestra familia cuando era una bebé y desde entonces ha visto crecer a mis hijos. Los ha visto jugar, correr, abrazarla. Siempre estaba ahí, formando parte de nuestras vidas", escribió.

En la parte final del texto, David Bisbal, dijo que le dedicaba a su perrita la canción "Mi princesa" y nunca se imaginó que tendría que despedirse de ella. El cantante aseguró que ahora su casa estará más vacía, pero siempre la tendrán presente.

"Hoy quiero dedicarle esta canción, Mi princesa. Nunca imaginé que, después de aquel concierto, nos tocaría despedirnos de ella para siempre. Ahora nuestra casa tendrá un vacío si ella. Porque hay seres que llegan a tu vida y se convierten en familia. Y ella siempre será parte de la nuestra", sigue el texto.

Como era de esperarse, la publicación del cantante, David Bisbal, generó mucha tristeza entre los fans. Los internautas le mandaron un fuerte abrazo en este complicado momento que está enfrentando.

¿Quién es David Bisbal?

David Bisbal es un famoso cantante nacido en España, pero con una gran trayectoria en México. Algunos de sus grandes éxitos son "Ave María", "Bulería" y "Lloraré las penas".

Fuente: El Heraldo de México.