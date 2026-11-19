El presidente estadounidense, Donald Trump, abrió su participación en la histórica cumbre bilateral con sus homólogos de China y Rusia con un alegato para reducir sus respectivos arsenales nucleares y pidió garantías para que "estas armas no sean usadas nunca" por ningún país.



En su declaración de apertura de la reunión en la recluida Kylin Villa de Shenzhen, Trump aseguró: "Como los tres mayores poderes nucleares de largo, EE.UU., Rusia y China estamos en una capacidad única de dialogar cómo reducir el número de armas nucleares y también de rebajar el riesgo de que esas armas sean jamás usadas".



Trump, que a ratos se desviaba de su discurso escrito en papel, dijo que "francamente es difícil abandonar las armas nucleares, por que una vez las tienes es difícil abandonarlas como líder de un país", y añadió: "así funciona el mundo".



"Tenemos que cooperar para combatir la amenaza de proliferación nuclear en otros países del mundo. Eso es lo que estamos haciendo en Irán, que jamás tendrá un arma nuclear", aseguró Trump frente a Xi y Putin.



Previamente, en sus palabras de apertura de la cumbre trilateral Xi dijo que las armas nucleares son una "espada de Damocles" y pidió una prohibicion de armas atómicas y su eliminación completa.



El líder chino dijo que los tres países deben hacer lo posible para prevenir una guerra nuclear, cumplir los tratados internacionales, mantener la estabilidad mundial y no "cruzar líneas rojas". EFE