El movimiento ocurrió a las 00:49, en la provincia de Guayas, a 21,29 kilómetros de Durán. Hasta el momento, las autoridades no reportaron víctimas ni daños materiales.
19/11/2026 6:22
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Un sismo de magnitud 5,1 se registró este jueves en la provincia de Guayas, en la zona costera de Ecuador, sin que hasta el momento se haya informado de víctimas o daños materiales.
Según el Instituto Geofísico, el sismo ocurrió a las 00:49 hora local (05:49 GMT) a 2,34 grados de latitud sur y a 79,78 grados de longitud oeste.
El temblor ocurrió a una profundidad de 74 kilómetros y a 21,29 kilómetros del municipio de Durán, vecino de Guayaquil, la ciudad más poblada del país y capital de la provincia de Guayas.
El Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada (Inocar) agregó que el temblor no reunía las condiciones necesarias para generar un tsunami en la costa continental o insular del país.
Ecuador se encuentra en el Cinturón o Anillo de Fuego del Pacífico, que concentra algunas de las zonas de subducción más importantes del mundo y es escenario de una fuerte actividad sísmica.
Además de Ecuador, el Cinturón, que tiene forma de herradura, comprende a una gran cantidad de países tales como Chile, Argentina, Bolivia, Perú, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, México, Estados Unidos y Canadá. EFE
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