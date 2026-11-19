Este jueves se instaló en Santa Cruz la primera mesa regional para elaborar un diagnóstico de la educación técnica superior, con la participación de diferentes sectores e instituciones del departamento. La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Educación, busca evaluar la situación actual de los institutos técnicos, identificar sus necesidades y detectar sus principales carencias.

El ministro de Educación, Erick Sanjinés, informó que el encuentro reúne a padres de familia, juntas vecinales, organizaciones indígenas, universidades públicas y privadas, además de representantes del Comité Cívico, la Gobernación, alcaldías y asociaciones municipales.

“Estamos instalando la primera mesa regional para que se elabore con todos los actores regionales (...) un diagnóstico de la educación técnica superior”, manifestó la autoridad.

Buscan definir un nuevo modelo de gestión

Los resultados del diagnóstico servirán como base para rediseñar la administración y el funcionamiento de estos centros de formación. Entre las alternativas se contempla un modelo centralizado, descentralizado hacia las gobernaciones o uno mixto.

Sanjinés señaló que la metodología de trabajo será definida por los propios actores regionales, mientras que el Ministerio de Educación brindará apoyo técnico y acompañará el proceso.

“Esto es fundamental porque entre todos los actores hay plena coincidencia de que lo que buscamos es mejorar la calidad de la educación. Mejorar la calidad de la educación para que nuestros hijos sean mejor formados”, sostuvo.

La cartera de Estado prevé que en un plazo de dos a tres semanas se pueda definir un modelo de gestión para Santa Cruz, mientras que la presentación de una propuesta concreta para mejorar los institutos técnicos está proyectada para las próximas tres a cuatro semanas.

Con información de BTV.