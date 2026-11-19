El incendio registrado en una importadora ubicada en la zona de la avenida Roca y Coronado, entre el tercer y cuarto anillo de Santa Cruz de la Sierra, está contenido y no existe riesgo de que las llamas se extiendan a otros sectores.

Sin embargo, los bomberos continúan trabajando para controlar completamente el fuego, una tarea que podría tomar entre cinco y seis horas, según informó el alcalde Manuel Saavedra.

La autoridad municipal expresó su preocupación por las condiciones ambientales que dejó el siniestro y advirtió que la calidad del aire en la zona es muy mala debido al humo y a los vientos que han desplazado la contaminación hacia otros sectores.

“Lamentablemente ha habido un incendio en un local comercial de nuestra ciudad, el incendio está contenido, en este momento no hay riesgo de que se expanda, la calidad del aire es muy mala, los vientos han hecho que la zona de la Roca y Coronado entre tercer y cuarto anillo, sea preocupante, por eso es que se les da el mensaje a las personas que no se acerquen, que no salgan de su casa. Vamos a hacer una nueva medición de la calidad del aire en un par de horas”, manifestó Saavedra.

El alcalde también confirmó que algunas personas tuvieron que ser trasladadas a centros de salud para recibir atención médica. Aseguró que el municipio está preparado para responder ante cualquier otro requerimiento que pueda surgir durante la emergencia.

“Hay algunas personas que han sido llevadas a centros de salud en donde se las está atendiendo y si hubiera mayor requerimiento, por supuesto que se las va a atender”, señaló.

Mientras tanto, los equipos de emergencia mantienen el operativo en el lugar. Saavedra explicó que los bomberos continúan trabajando y que se realiza el reabastecimiento de los carros bomberos y cisternas para sostener las labores de extinción.

Como parte de las medidas de seguridad, se aisló y acordonó un perímetro de entre 400 y 500 metros alrededor del lugar del incendio. También se cortó el suministro de energía eléctrica y se intervino en algunas estaciones de servicio cercanas debido a la presencia de combustible, con el objetivo de prevenir mayores riesgos.

El alcalde precisó que en la emergencia trabajan equipos municipales, bomberos voluntarios y efectivos de la Policía, en coordinación para evitar que el fuego alcance otros sectores y garantizar la seguridad de las personas.

Respecto al tiempo que demandará apagar por completo las llamas, la autoridad indicó que todavía serán necesarias varias horas de trabajo.

“Se estima que por lo menos entre cinco y seis horas esté controlado el fuego”, dijo.