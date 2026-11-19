El bebé de apenas un mes de nacido que fue raptado este miércoles en el municipio de Quillacollo, Cochabamba, fue encontrado y recuperado gracias a un operativo policial que movilizó a unidades especiales y personal de inteligencia de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV).

El rescate permitió la aprehensión de dos personas: un taxista que habría estado al mando del vehículo utilizado en el hecho y su enamorada, según informó el comandante departamental de la Policía, coronel Edson Ontiveros.

El pequeño fue encontrado en la vivienda de ambos sospechosos. De acuerdo con el reporte policial, los dos se encontraban realizando la limpieza del bebé cuando los efectivos llegaron al inmueble.

"Estaba en una casa, donde el taxista y su enamorada realizaban la limpieza del menor", explicó Ontiveros.

Mientras el bebé ya se encuentra recuperado, la investigación continúa para esclarecer las circunstancias del rapto y establecer la participación de cada uno de los involucrados.

En tanto, la mujer señalada como autora principal del hecho permanece prófuga. Los efectivos policiales mantienen su búsqueda para dar con su paradero.