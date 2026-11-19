El incendio de gran magnitud registrado en una importadora, en inmediaciones del tercer anillo externo y la avenida Roca y Coronado, movilizó a diferentes unidades de emergencia y obligó a evacuar a personas de la zona ante el riesgo de intoxicación por los gases y vapores emanados por la combustión.

El secretario municipal de Seguridad Ciudadana, Paulo Virués, informó que el municipio desplegó personal para colaborar en el control del fuego, realizar evacuaciones y evitar que las llamas se propaguen a otras áreas. El operativo se desarrolla de manera coordinada con la Policía y las unidades de bomberos.

“Estamos trabajando en el control conjuntamente con la Policía para que este incendio sea controlado en el lugar y no se pueda expandir a otras áreas”, explicó Virués, quien aclaró que las causas del siniestro serán determinadas por las instancias periciales correspondientes.

La autoridad confirmó que varias personas fueron evacuadas por intoxicación y trasladadas a centros asistenciales. Entre los afectados se encuentra el propietario de la importadora, quien habría resultado afectado cuando intentaba retirar objetos del lugar mientras se desarrollaba el incendio.

El municipio también desplegó ambulancias del Departamento de Emergencia Municipal (DEM), bomberos municipales, guardias municipales y personal de la Dirección General de Medio Ambiente, que realiza mediciones para evaluar la calidad del aire en el sector.

Ante la presencia de gases tóxicos, Virués recomendó a los vecinos y personas que se encuentran en las inmediaciones utilizar barbijo y evacuar en un radio de al menos 700 metros. Asimismo, se estableció un perímetro de seguridad para impedir el ingreso de personas al área afectada.

“Se les recomienda en todo momento utilizar el barbijo para aquellas personas que están en este sector y evacuar por lo menos a 700 metros a la redonda”, sostuvo.

Como medida preventiva, dos estaciones de servicio cercanas al lugar del incendio suspendieron sus operaciones y restringieron el acceso mientras continúan las tareas de emergencia. Las autoridades buscan evitar nuevos riesgos mientras los equipos trabajan para controlar completamente el fuego.