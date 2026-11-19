La Policía recuperó al bebé de un mes de nacido que fue raptado de su madre en el municipio de Quillacollo, Cochabamba. El comandante departamental de la Policía, Henry Ontiveros, destacó el trabajo de los efectivos y entregó al pequeño a su progenitora, quien lo recibió entre lágrimas y abrazos.

El menor, identificado como Eythan Jared Ramos Romero, fue raptado la mañana del miércoles en inmediaciones de la plaza Bolívar, luego de que una mujer citara a su madre, de 18 años, con el pretexto de regalarle ropa para el recién nacido e invitarla a comer.

Según el relato de la tía del bebé, Brenda Alis Romero, la presunta autora era una excompañera de trabajo de su hermana. Durante el encuentro, la mujer le habría ofrecido un refresco y, cuando la joven comenzó a sentirse mareada, le pidió que le prestara al bebé. Luego se alejó con el pequeño y dejó a la madre al cuidado de unas bolsas con ropa.

Hay dos aprehendidos y buscan a la principal autora

Tras recuperar al bebé, la Policía continúa con las investigaciones para esclarecer el caso y dar con el paradero de la mujer señalada como principal autora, quien se encuentra prófuga.

Policía recupera a bebé raptado en Quillacollo. Foto: Red Uno

Los investigadores lograron identificar un vehículo que habría sido utilizado para trasladar a la madre y a la presunta responsable. El conductor del taxi se presentó voluntariamente ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de Quillacollo y se puso a disposición de las autoridades.

De acuerdo con información extraoficial, hay dos personas aprehendidas en calidad de presuntos cómplices. La familia del conductor sostiene que este es inocente y que acudió a la Policía para colaborar con las investigaciones.

El pequeño ya se encuentra nuevamente con su madre, mientras las autoridades continúan las actuaciones para identificar y ubicar a todos los involucrados en el rapto.