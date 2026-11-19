Tres personas, un hombre y dos mujeres, fueron aprehendidas luego de protagonizar una peligrosa persecución policial que terminó con dos vehículos policiales y varios motorizados particulares chocados. El operativo concluyó en inmediaciones del cuarto anillo y la avenida Radial 23, donde los efectivos lograron interceptar la camioneta en la que se trasladaban.

Al momento de la intervención, se pudo observar que el vehículo tenía las dos llantas traseras pinchadas, luego del recorrido en el que, según el relato de un testigo, los ocupantes no hicieron caso a las órdenes policiales de detenerse y continuaron circulando a gran velocidad.

Un hombre que presenció parte de lo ocurrido contó que fue uno de los afectados por la peligrosa conducción de la camioneta. Según su testimonio, el hecho comenzó en inmediaciones de la avenida Roca y Coronado, a la altura del cuarto anillo, donde el motorizado casi lo hizo perder el control de su vehículo.

“En este lugar dieron con estas personas que estaban conduciendo como locos, parece que estaban drogados, no sé. A mí me cruzaron en la Roca y Coronado cuarto anillo, me hicieron subir al cordón y vi como este vehículo chocó a un patrullero en moto que le decía que pare y no quería parar”, relató.

El testigo también explicó que la persecución se extendió por varias avenidas hasta que los uniformados lograron dar con los ocupantes.

“Entonces, desde la avenida Roca y Coronado hasta acá, la avenida Busch, pasando, mire, lo han seguido, lo han encontrado. Dos señoritas y un joven”, agregó.

Al ser consultado sobre si las personas estaban bajo los efectos del alcohol, el hombre respondió: “Parece que están en estado de ebriedad”.

Finalmente, expresó su preocupación por el peligro que representó la persecución para otros conductores y destacó la intervención policial.

“Son gente peligrosa. Gracias a la Policía dio con ellos. Sí, exactamente, patrulleros los corretearon, manejaban como locos. Entonces, en ese trayecto ha chocado las patrullas, chocó una moto, yo creo un vehículo más que quedó por ahí, por la zona, golpeado”.