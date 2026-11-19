Las autoridades del municipio de Porongo denunciaron presuntos avasallamientos en la zona de Urubó, donde personas particulares habrían ingresado a terrenos utilizando maquinaria pesada.

El caso fue puesto en conocimiento del Concejo Municipal tras la denuncia de una vecina y productora lechera que alertó sobre intentos de ocupación de su propiedad.

María Isabel Suárez, presidenta del Concejo Municipal explicó que acudieron al lugar para acompañar a la afectada, quien además manifestó que tuvo dificultades para formalizar sus denuncias ante la Fiscalía y la Policía.

“No solamente habían intentado avasallar hoy día su propiedad, sino que no le estaban recibiendo las denuncias que estaba intentando hacer, tanto en la Fiscalía como en la Policía”, señaló.

Ante esta situación, la autoridad municipal aseguró que asumirán acciones para proteger los derechos de los vecinos y evitar la ocupación irregular de terrenos.

“Nosotros como Concejo Municipal vamos a cuidar sobre todo la seguridad jurídica de todos nuestros vecinos y no vamos a permitir que nadie venga a avasallar las tierras en Porongo”, afirmó.