Bolivia tendrá un solo feriado nacional antes de finalizar 2026: Navidad, que se celebrará el viernes 25 de diciembre. La fecha permitirá disfrutar de un fin de semana largo de tres días, desde el viernes 25 hasta el domingo 27, según el calendario establecido en el Decreto Supremo N° 5521.

La norma contempla la Navidad como el único feriado nacional de diciembre, sin fechas adicionales ni traslados asignados para ese mes. Por tanto, será el último día festivo con suspensión de actividades antes de concluir la gestión.

Al coincidir con un viernes, el feriado se unirá al sábado 26 y domingo 27 de diciembre, formando tres días consecutivos de descanso.

No habrá feriados adicionales ni traslados en diciembre

El Decreto Supremo N° 5521, promulgado el 13 de enero de 2026 por el presidente Rodrigo Paz Pereira en Consejo de Ministros, reorganizó el calendario de feriados nacionales de esta gestión con el objetivo de promover el turismo interno como actividad económica estratégica.

En sus disposiciones sobre feriados adicionales y traslado de fechas, la norma contempla otros meses del año, pero no establece días adicionales ni modificaciones para diciembre.

De esta manera, el viernes 25 de diciembre será el único feriado nacional de ese mes y el último de 2026, con suspensión de actividades en todo el país.