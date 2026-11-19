El municipio de La Guardia se prepara para conmemorar su bicentenario con una agenda especial de actividades protocolares, culturales y tradicionales que reunirán a autoridades, instituciones y población en general.

Mario Cuellar, coordinador general, informó que la programación comenzará el 25 de noviembre con un acto protocolar en el que se recibirán homenajes nacionales, departamentales y locales.

Posteriormente, se realizará una sesión de honor y una gran serenata dedicada a las tradiciones y raíces del municipio.

"Estamos conmemorando nuestro bicentenario, 200 años de historia, de identidad, de desarrollo y de crecimiento, y lo estamos haciendo en grande porque queremos que nuestro pueblo comparta esa actividad y también todos nuestros vecinos y Santa Cruz en general", manifestó Cuellar.

La agenda continuará al día siguiente, 26 de noviembre, con el Tedeum, la iza de banderas y el desfile cívico, que contará con la participación de instituciones y las Fuerzas Armadas.

Cuellar también invitó a la población a sumarse a las actividades previstas para el domingo, jornada en la que se desarrollarán una carrera de motos, la coronación de la Reina del Bicentenario y la Fiesta de la Tradición Guardieña, como parte del cierre de las celebraciones.

Por su parte, Marianel Ruiz, representante del área de Desarrollo Humano, destacó la importancia de mostrar la riqueza cultural y gastronómica de La Guardia.

"La Guardia es tradición, es cultura, es rescate de nuestras raíces, pero también la conjunción de lo que es el oriente y los valles", destacó la representante municipal, al extender la invitación a las familias cruceñas para participar de los festejos por los 200 años del municipio.