Los niños y adultos con labio leporino o paladar hendido podrán acceder a cirugías reconstructivas gratuitas mediante una campaña impulsada por el municipio de La Guardia. La jornada de preselección se realizará este sábado 21 de noviembre en el Centro de Salud Integral El Carmen.

La actividad comenzará a las 08:00 y se extenderá hasta las 12:00, en el establecimiento ubicado en el kilómetro 10 de La Guardia. Las familias interesadas deberán acudir con la cédula de identidad y el carnet del Sistema Único de Salud (SUS) de los pacientes.

La campaña es resultado de un convenio entre el Gobierno Municipal de La Guardia, el Rotary Club Raíces y la Fundación Ayninakuna, instituciones que trabajan de manera conjunta para facilitar el acceso a estos procedimientos médicos.

La secretaria municipal de Salud informó que los beneficiarios no tendrán que asumir ningún gasto, ya que la cobertura contempla tanto las intervenciones quirúrgicas como el tratamiento posterior.

“Las cirugías son totalmente gratuitas. El tratamiento también posterior. Entonces, los pacientes no van a cancelar nada”, aseguró.

Por su parte, la dirección del Centro de Salud Integral El Carmen comprometió sus instalaciones y el apoyo médico necesario para desarrollar la jornada de evaluación y selección de los pacientes.

La convocatoria está dirigida a las familias de La Guardia y poblaciones cercanas que tengan niños o integrantes con estas condiciones, para que puedan acudir a la valoración y acceder a la posibilidad de recibir tratamiento gratuito.