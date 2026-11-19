Las personas que se encontraban realizando sus actividades habituales tuvieron que evacuar rápidamente al percatarse de la densa humareda que se extendía por la zona.

La emergencia se registró en inmediaciones del tercer anillo y la avenida Roca y Coronado, cerca de la Fexpocruz, donde el fuego consumió gran parte de las instalaciones de la importadora y puso en riesgo a los negocios colindantes.

Una trabajadora del gimnasio relató los momentos de angustia que vivieron cuando el incendio sorprendió a quienes se encontraban en plena jornada de actividades.

“La verdad que nos tomó desprevenidos el incendio. Estábamos todas en nuestras clases normales, hemos visto el humo y hemos salido volando”, manifestó.

La mujer explicó que la prioridad fue salir del establecimiento para ponerse a salvo ante el avance de la emergencia.

Después de evacuar, algunas personas comenzaron a retirar equipos y artículos del gimnasio para evitar que resultaran afectados por el fuego o el humo.

“Estamos tratando de sacar lo que se pueda, algunas máquinas. Ya estamos a salvo y algunas cosas también”, relató la trabajadora.

Las imágenes reflejaron la preocupación de quienes intentaban proteger sus pertenencias mientras los equipos de emergencia continuaban interviniendo en la zona.

Sin embargo, las autoridades restringieron el acceso a los alrededores del incendio debido a los riesgos provocados por las llamas y los gases tóxicos.

El incendio movilizó a distintas unidades de bomberos y personal de emergencia, que desplegaron esfuerzos para evitar que las llamas continuaran propagándose hacia otros establecimientos.

Además de las labores de extinción, los equipos realizaron tareas para proteger las estructuras cercanas y reducir los riesgos asociados a la temperatura y al humo.

El gimnasio fue uno de los negocios afectados por la evacuación preventiva, mientras las autoridades mantenían controles en los accesos a la zona.