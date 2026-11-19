Un incendio de gran magnitud consumió la totalidad de una importadora ubicada en la avenida Roca y Coronado, a la altura del tercer anillo de Santa Cruz de la Sierra. Bomberos realizan trabajos de enfriamiento para controlar los puntos calientes y evitar que las llamas vuelvan a propagarse.

El siniestro se registró la mañana de este jueves y provocó un amplio despliegue de los equipos de emergencia. Debido a la magnitud del fuego, las personas que se encontraban en los alrededores fueron evacuadas como medida preventiva. Además, dos surtidores cercanos suspendieron la venta de combustible por razones de seguridad.

El comandante departamental de la Dirección Departamental de Bomberos de Santa Cruz, Quiver Rioja, informó que el fuego consumió por completo las instalaciones de la importadora, que comercializa una variedad de productos en grandes cantidades.

“Estamos realizando el trabajo bomberil del control de incendio denominado tipo estructural de magnitud que ha consumido la totalidad de esta importadora. Por seguridad, se ha evacuado a todas las personas de alrededor; asimismo, los dos surtidores que se encuentran en la avenida cerca a este lugar, han dejado de realizar sus ventas por temas de seguridad”, señaló Rioja.

Bomberos trabajan para evitar que el fuego se reactive

Al ser consultado sobre el estado del incendio, el comandante explicó que los equipos de emergencia se encontraban en la fase de enfriamiento, un procedimiento necesario para reducir la temperatura de la estructura y evitar que las llamas vuelvan a aparecer.

“En este momento estamos controlando el fuego mediante el proceso denominado enfriamiento, y posteriormente a concluir con el enfriamiento vamos a proseguir con la remoción de escombros para poder identificar lugares donde aún existe fuego que por la magnitud del calor vuelve a propagarse. Se ha utilizado más de 170 litros de agua”, agregó.

Una vez concluido el enfriamiento, los bomberos procederán a remover los escombros para identificar posibles focos de calor que todavía puedan generar nuevos incendios.

Mientras tanto, se mantienen las medidas de seguridad en los alrededores de la importadora, debido a los riesgos que representa la magnitud del siniestro y las altas temperaturas que persisten en la estructura afectada.