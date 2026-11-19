La preinscripción escolar para la gestión 2027 comienza este jueves 19 de noviembre y se extenderá hasta el 18 de diciembre para las unidades educativas de alta demanda en Bolivia. El Ministerio de Educación habilitó la plataforma oficial del Sistema de Información Educativa (SIE), donde madres, padres y tutores podrán realizar el registro de los estudiantes.

El trámite se efectuará a través del sitio web https://operativos.sie.gob.bo, dentro del plazo establecido por las autoridades educativas. Una vez concluido el periodo de registro, se realizará el sorteo de plazas el 8 de enero de 2027, según el cronograma difundido por el Ministerio.

La preinscripción está dirigida a las familias que buscan obtener un cupo en establecimientos educativos de alta demanda, por lo que se recomienda realizar el registro mediante la plataforma habilitada y respetar las fechas establecidas.

¿Quiénes tendrán prioridad?

Para la asignación de cupos se contemplan tres criterios de prioridad: tener hermanos o hermanas inscritos en la misma unidad educativa, vivir cerca del establecimiento o que el lugar de trabajo de la madre, padre o tutor esté próximo al colegio.

Edad para ingresar a educación inicial

Por otra parte, el ministro de Educación, Erick Sanjinés, informó que para la gestión 2027 podrán ingresar al primer año de Educación Inicial en Familia Comunitaria los niños que cumplan cuatro años hasta el 31 de marzo de 2027.

La autoridad explicó que esta determinación responde a criterios científicos, neuroeducativos y pedagógicos, con el propósito de respetar los procesos de maduración cognitiva, emocional y psicomotriz de cada niña y niño.