El incendio de gran magnitud registrado este jueves en una importadora de Santa Cruz de la Sierra movilizó también a la representación diplomática de China. El cónsul general de ese país, Wei Wei, llegó hasta el lugar del siniestro para conocer personalmente la situación y obtener información sobre las pérdidas materiales.

La autoridad diplomática expresó su preocupación por la emergencia y explicó que su visita tiene como finalidad averiguar lo ocurrido, identificar al propietario del establecimiento y evaluar las posibles acciones de apoyo.

Durante su visita, Wei Wei manifestó su inquietud por la magnitud del incendio y señaló que todavía se encuentra recabando información sobre sus consecuencias.

“Como cónsul general de China en Santa Cruz, me preocupa mucho la situación. Vengo aquí a averiguar qué pasó, cuál es la pérdida y cuál es la razón del incendio”, expresó.

El diplomático explicó que busca conocer las circunstancias en las que se produjo el siniestro, aunque hasta el momento no cuenta con información definitiva sobre sus causas.

Wei Wei señaló que, por la información preliminar recibida, el establecimiento comercializaba productos de procedencia china.

“Me parece que es un mercado que vendía artículos de China”, manifestó.

Sin embargo, aclaró que todavía se encuentra verificando los detalles del negocio y la situación de sus propietarios.

El cónsul explicó que la prioridad es obtener información precisa sobre el incendio y las pérdidas ocasionadas antes de definir las acciones que podrían emprenderse.

“Primero estamos averiguando qué pasó y la pérdida para luego brindar el apoyo necesario”, señaló.