La Armada Boliviana conmemora sus 200 años de creación con nuevos desafíos institucionales y una propuesta para aprovechar los 13.000 kilómetros de ríos navegables que tiene el país, mediante un sistema de conexión con carreteras, vías férreas y aeropuertos.

El comandante general de la Armada Boliviana, Adalid Alfaro Palma, explicó que la institución busca cambiar la perspectiva nacional sobre el tema marítimo y dejar de concentrar la mirada únicamente en la pérdida del litoral.

"Nosotros tenemos que ver el enfoque diferente de poder mirar lo que tenemos primero, que son extensos ríos navegables que conectan todo el país a través de tres cuencas", manifestó.

La propuesta contempla un plan vial fluvial que permita establecer puertos estratégicos conectados con las actuales redes de transporte terrestre, ferroviario y aéreo, con el objetivo de reducir los costos de transporte y aprovechar los recursos naturales.

Proyectan una red de conexión fluvial

Alfaro destacó que Bolivia cuenta con 13.000 kilómetros de ríos navegables, frente a los 17.000 kilómetros de carreteras asfaltadas construidas durante toda la historia del país.

En ese sentido, señaló que no sería necesario construir nuevas vías fluviales, sino garantizar su mantenimiento, dragado, señalización y limpieza para mantenerlas operables durante todo el año.

"Se necesita mantenerlos, dragarlos, señalizarlos y limpiarlos. Es decir, una ABC fluvial que mantenga los ríos operables todo el año", explicó.

Refuerzan la lucha contra actividades ilegales

Otro de los desafíos de la institución es fortalecer la seguridad en los 3.075 kilómetros de ríos que forman parte de las fronteras nacionales. El comandante informó que la Armada cuenta con aproximadamente 6.000 efectivos desplegados en diferentes puntos del territorio para combatir el narcotráfico, el contrabando, la minería ilegal y la explotación irregular de recursos naturales.

Sin embargo, reconoció que las Fuerzas Armadas atravesaron un proceso de debilitamiento de sus capacidades, por lo que actualmente se ejecuta un plan de reactivación institucional.

"Hemos tenido un proceso largo de debilitamiento sistemático de las Fuerzas Armadas, el cual nos han dejado en un estado paupérrimo", sostuvo.

Explicó que ahora se prioriza la concentración de unidades en puntos estratégicos, especialmente en las zonas fronterizas, además de incorporar innovación tecnológica para mejorar la capacidad de respuesta.

Incorporan tecnología para enfrentar incendios

En cuanto a la atención de desastres naturales, Alfaro Palma destacó la implementación de fuerzas de tarea multipropósito para responder a eventos adversos, particularmente incendios forestales.

Detalló que se adaptan vehículos de transporte terrestre con módulos tecnológicos y bombas de última generación para convertirlos en unidades de combate contra el fuego.

También mencionó el diseño de robots que pueden ingresar a zonas de incendio para reducir los riesgos a los que se exponen los bomberos.

Finalmente, en el marco de los 200 años de creación de la Armada Boliviana, el comandante general reiteró que el país debe cambiar su perspectiva sobre el potencial marítimo y aprovechar sus recursos fluviales como vías de integración y desarrollo.