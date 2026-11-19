El incendio de gran magnitud que consumió una importadora en Santa Cruz de la Sierra también generó preocupación en una estación de servicio ubicada justo al frente. Ante el temor de que las llamas y las altas temperaturas alcanzaran las instalaciones del surtidor, sus encargados activaron medidas preventivas para evitar una emergencia de mayores proporciones.

El personal de la estación de servicio procedió a acordonar el establecimiento y realizar trabajos de enfriamiento, mientras los equipos de bomberos continuaban atendiendo el incendio registrado este jueves 19 de noviembre.

La cercanía de la estación de servicio con la importadora incendiada generó preocupación debido al riesgo que podría representar la propagación de las llamas hacia instalaciones donde se almacenan y comercializan combustibles.

Por esta razón, los encargados decidieron restringir el acceso al surtidor como medida de precaución.

La intención era mantener alejadas a las personas y reducir la exposición ante cualquier eventualidad relacionada con el incendio.

Además del acordonamiento, el personal efectuó tareas de enfriamiento en las instalaciones de la estación de servicio.

Estas medidas buscaron disminuir la exposición al calor proveniente del incendio y evitar que la emergencia se extendiera hacia el establecimiento.

La proximidad de un surtidor al lugar del siniestro incrementó la preocupación entre quienes se encontraban en la zona, debido a las consecuencias que podría provocar una eventual propagación del fuego.