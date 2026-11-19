El cuerpo de Édgar Samuel Crespo Maizani, de 21 años, fue encontrado este jueves en el municipio de Colcapirhua, después de cinco días de búsqueda. Su padre confirmó el hallazgo y agradeció a los familiares, voluntarios y equipos de rescate que participaron en los operativos.

“He encontrado a mi hijo, gracias por sus oraciones y a toda mi familia porque todos han apoyado, mis primos, hermanos y sobrinos”, expresó el padre, visiblemente afectado por el reencuentro con el cuerpo de su hijo.

El progenitor también expresó: “Gracias, ya está Samuel con nosotros”. Asimismo, pidió perdón a su hijo por los días que pasó buscándolo sin encontrarlo. “A mi hijo, perdón por abandonarlo estos cinco días. Tal vez él se ha escondido porque por aquí han pasado no sé cuántas veces”, señaló.

Según relató, la búsqueda de esta jornada comenzó a las 06:00 y permitió dar con el paradero del joven.

Bomberos y voluntarios

Durante los últimos días, bomberos de la Policía y voluntarios se movilizaron para encontrar al joven, quien desapareció después de que el vehículo en el que viajaba cayera a un canal de desagüe en Colcapirhua, durante la madrugada del domingo 15 de noviembre.

Uno de los brigadistas que colaboró en la búsqueda explicó que realizó la planificación de los cuadrantes y coordinó un nuevo barrido en el sector.

“He guiado, he estado toda la mañana, hice unos cuadrantes, no he dormido haciendo la planificación, hemos hecho un nuevo barrido”, relató.

El comandante de Bomberos de Quillacollo, Mauricio Quiroz, indicó que el cuerpo fue encontrado boca abajo y parcialmente sumergido en el agua. Explicó que varios grupos habían pasado por el sector durante las jornadas anteriores, pero las condiciones dificultaban su ubicación.

Tras el hallazgo, se realizó la identificación de los restos y personal de Bomberos de la Policía llegó al lugar para colaborar con el traslado del cuerpo al Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), donde se realizará la autopsia.