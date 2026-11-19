El Gobierno nacional amplió la cobertura del Programa Extraordinario de Protección y Equidad II (PEPE II), que contempla el pago de Bs 250 cada dos meses, hasta acumular un máximo de Bs 750 por beneficiario. Sin embargo, para acceder a este apoyo económico, los interesados deben cumplir determinadas condiciones y figurar en los registros oficiales establecidos en el Decreto Supremo 5768.

Las fechas de registro son diferentes según el grupo beneficiario. Por ello, es importante verificar si la inscripción, matrícula o condición requerida se encontraba vigente dentro de los plazos establecidos.

¿Quiénes pueden recibir el Bono PEPE II?

De acuerdo con la información difundida por el Ministerio de la Presidencia, estos son los sectores contemplados:

1. Estudiantes de unidades educativas fiscales y de convenio

Padres, madres o tutores de estudiantes de hasta 18 años que se encontraban matriculados en unidades educativas fiscales y de convenio hasta el 30 de junio de 2026.

2. Personas con discapacidad grave o muy grave

Personas registradas en el SIPRUNPCD (Sistema de Información para el Registro Único Nacional de Personas con Discapacidad en Bolivia) hasta el 30 de septiembre de 2026.

3. Mujeres gestantes

Mujeres embarazadas y titulares de cobro del Bono Juana Azurduy que se registraron entre el 1 de diciembre de 2025 y el 30 de septiembre de 2026.

4. Personas con discapacidad visual

Personas con discapacidad visual que reciben el Bono Anual de Indigencia y que figuraban como beneficiarias hasta el 30 de septiembre de 2026.

5. Niñas, niños y adolescentes en centros de acogimiento y penitenciarios

Menores que se encuentran en centros de acogimiento y centros penitenciarios, de acuerdo con las nóminas oficiales. En caso de hermanos con los mismos padres, solamente uno recibirá el beneficio.

¿Cuánto dinero se recibirá?

El Decreto Supremo 5768 establece un apoyo económico de Bs 250 cada dos meses, hasta alcanzar un máximo acumulado de Bs 750 por beneficiario.

La iniciativa busca fortalecer la protección social y brindar apoyo económico a familias y sectores de la población que se encuentran en situación de vulnerabilidad.

¿Qué debes tomar en cuenta?

Si perteneces a alguno de estos grupos, es importante comprobar que tu registro, matrícula o condición de beneficiario corresponda a las fechas establecidas en la normativa.

El beneficio está sujeto a las nóminas y registros oficiales correspondientes a cada sector.