Más familias podrán acceder al Bono Extraordinario de Protección y Equidad (PEPE II), luego de que el Gobierno ampliara los grupos beneficiarios para incluir expresamente a madres, padres o titulares de cobro de niñas y niños inscritos en el Bono Juana Azurduy. La modificación también incorpora a estudiantes de Centros de Educación Especial y actualiza los periodos de registro para personas con discapacidad.

Los cambios están establecidos en el Decreto Supremo N° 5768, promulgado el 16 de noviembre de 2026, que modifica e incorpora disposiciones al Decreto Supremo N° 5713, que regula el programa PEPE II.

De acuerdo con la nueva norma, podrán acceder al beneficio las mujeres gestantes y los titulares de cobro de niñas y niños inscritos en el Bono Juana Azurduy entre el 1 de diciembre de 2025 y el 30 de septiembre de 2026.

También están contempladas las personas con discapacidad visual que reciben el Bono Anual de Indigencia y quienes tienen discapacidad grave o muy grave y se encuentran registradas en el Sistema de Información del Programa de Registro Único Nacional de Personas con Discapacidad (SIPRUNPCD), con fecha de corte al 30 de septiembre de 2026.

Estudiantes de Centros de Educación Especial

Otra de las modificaciones amplía expresamente la cobertura a estudiantes de hasta 18 años de edad, cumplidos hasta el 31 de diciembre de 2026, de unidades educativas fiscales y de convenio del Subsistema de Educación Regular, así como de Centros de Educación Especial fiscales y de convenio del Subsistema de Educación Alternativa y Especial.

Para acceder, los estudiantes debían contar con datos de matriculación en estado efectivo al 30 de junio de 2026. El pago se realizará a sus madres, padres o tutores, según corresponda.

Asimismo, se mantiene la inclusión de niñas, niños y adolescentes que se encuentran en centros de acogimiento y centros penitenciarios, mediante una persona legalmente habilitada para recibir el beneficio.

Cédula de identidad vigente y exclusiones

El Decreto Supremo N° 5768 establece como requisito obligatorio contar con una cédula de identidad vigente, emitida por el Servicio General de Identificación Personal (SEGIP), para acceder al bono.

Sin embargo, quedan excluidas las personas que perciban rentas del Sistema de Reparto, pensiones de jubilación o pensiones de riesgos previsionales, como titulares o derechohabientes, según las planillas de pago de septiembre de 2026.

Tampoco podrán acceder quienes estén registrados como asegurados dependientes, consultores, cooperativistas mineros u otros que tengan aportes a la Seguridad Social de Largo Plazo correspondientes al periodo de cotización de julio de 2026, acreditados hasta el 30 de septiembre, con excepción de los asegurados independientes.

Monto de pago

El PEPE II contempla una transferencia bimestral de Bs 250, hasta alcanzar un monto máximo acumulado de Bs 750 por beneficiario.

La norma establece que la información remitida dentro de los plazos previstos en el decreto original será considerada para efectuar el pago correspondiente a noviembre de 2026. Las siguientes cuotas están previstas para los siguientes bimestres, de acuerdo con los cronogramas oficiales.