La cobertura especial permitirá seguir desde cualquier punto del país la gran fiesta folclórica gratuita que se realizará este viernes 20 de noviembre en la plaza San Francisco de La Paz, con una cartelera encabezada por Los Kjarkas, Savia Andina y Bonanza.
19/11/2026 19:51
Escuchar esta nota
Todo está listo para que el público de todo el país viva de cerca una de las celebraciones musicales más esperadas del año. Red Uno y Xona Streaming transmitirán en vivo el festival "La Peña de Paceña", llevando cada presentación directamente a las pantallas de todos nuestros seguidores. Red Uno transmitirá a través del portal web reduno.com.bo y sus redes sociales oficiales. Del mismo modo, será a través de la plataforma Xona Streaming.
El evento se llevará a cabo este viernes 20 de noviembre, a partir de las 16:00, en la emblemática plaza San Francisco de La Paz, con ingreso libre para toda la población. La cita musical se enmarca en la celebración de los 140 años de historia de Paceña y la Cervecería Boliviana Nacional (CBN) junto a Bolivia, bajo la invitación a reencontrarse con lo mejor de la identidad cultural nacional.
Una cartelera de lujo para celebrar el folclore boliviano
Gracias a la transmisión multiplataforma de Red Uno y Xona Streaming, quienes no puedan asistir de manera presencial a la sede de gobierno podrán disfrutar de una jornada cargada de tradición y música nacional con reconocidos referentes del país:
Savia Andina
Esther Marisol
Ch’ila Jatun
Grupo Challador
Jachas el Legado
Pepe Murillo
Bonanza
Los Kjarkas (encargados del gran cierre de la noche)
Con esta cobertura especial, Red Uno reafirma su compromiso con la difusión del talento y el patrimonio artístico del país, acercando a todos los hogares bolivianos una noche que celebra los sonidos que han acompañado a distintas generaciones.
Mira la programación en Red Uno Play