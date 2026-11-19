Todo está listo para que el público de todo el país viva de cerca una de las celebraciones musicales más esperadas del año. Red Uno y Xona Streaming transmitirán en vivo el festival "La Peña de Paceña", llevando cada presentación directamente a las pantallas de todos nuestros seguidores. Red Uno transmitirá a través del portal web reduno.com.bo y sus redes sociales oficiales. Del mismo modo, será a través de la plataforma Xona Streaming.

El evento se llevará a cabo este viernes 20 de noviembre, a partir de las 16:00, en la emblemática plaza San Francisco de La Paz, con ingreso libre para toda la población. La cita musical se enmarca en la celebración de los 140 años de historia de Paceña y la Cervecería Boliviana Nacional (CBN) junto a Bolivia, bajo la invitación a reencontrarse con lo mejor de la identidad cultural nacional.

Anuncio de la transmisión de La Peña de Paceña.

Una cartelera de lujo para celebrar el folclore boliviano

Gracias a la transmisión multiplataforma de Red Uno y Xona Streaming, quienes no puedan asistir de manera presencial a la sede de gobierno podrán disfrutar de una jornada cargada de tradición y música nacional con reconocidos referentes del país:

Savia Andina

Esther Marisol

Ch’ila Jatun

Grupo Challador

Jachas el Legado

Pepe Murillo

Bonanza

Los Kjarkas (encargados del gran cierre de la noche)

Con esta cobertura especial, Red Uno reafirma su compromiso con la difusión del talento y el patrimonio artístico del país, acercando a todos los hogares bolivianos una noche que celebra los sonidos que han acompañado a distintas generaciones.