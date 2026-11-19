El Ministerio de Educación puso en funcionamiento el portal web https://operativos.sie.gob.bo para iniciar el proceso de preinscripción escolar correspondiente a la gestión 2027 en todo el territorio nacional.

Esta herramienta digital del Sistema de Información Educativa (SIE) permanecerá abierta desde este jueves 19 de noviembre hasta el próximo 18 de diciembre para recibir las postulaciones a unidades educativas de alta demanda.

Las madres, padres o tutores deben ingresar a la mencionada dirección electrónica dentro del cronograma vigente para completar el formulario digital de sus hijos.

Una vez que concluya la etapa de registro en línea, las autoridades educativas procederán con el sorteo público de las plazas disponibles el 8 de enero de 2027.

El sistema informático evaluará tres parámetros específicos al momento de distribuir los cupos entre los postulantes inscritos en la plataforma.

Tendrán preferencia aquellos estudiantes que ya cuenten con hermanos matriculados en el mismo establecimiento, quienes residan en las inmediaciones del colegio o cuyos progenitores trabajen cerca de la institución.

Las autoridades recomiendan a las familias completar el trámite virtual con anticipación y verificar que los datos consignados respalden correctamente su condición de prioridad.

Cumplir con los plazos establecidos en el portal oficial resulta indispensable para participar en la etapa de selección de enero.

Requisitos de edad para educación inicial

De manera paralela al cronograma digital, el Ministerio de Educación definió el límite etario para los niños que ingresarán al primer año de Educación Inicial en Familia Comunitaria en 2027.

Podrán acceder a este nivel todos los menores que cumplan cuatro años de edad hasta el 31 de marzo de la próxima gestión.

Esta medida normativa se sustenta en parámetros científicos, pedagógicos y neuroeducativos diseñados para acompañar el desarrollo integral de la primera infancia.

Con esta disposición se busca garantizar que el ingreso al sistema escolar respete los tiempos naturales de maduración cognitiva, emocional y psicomotriz de cada estudiante.