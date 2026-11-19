Tras el anuncio de un paro de 24 horas y un estado de emergencia en demanda de atención estatal, el Ministerio de Salud y los profesionales en salud concretaron una reunión decisiva de cinco horas que culminó con acuerdos fundamentales para el sector.

Al respecto, Wilfredo Anzoátegui, presidente del Colegio Médico de Bolivia, detalló que son tres puntos: Uno, que era del Cnidai (Comité Nacional de Integración Docente Asistencial e Investigación de Bolivia), la reestructuración que se está por realizar; dos, que es el Código de la Seguridad Social; y tres, que era la institucionalización y la Ley 3131 además los Estatutos del Colegio Médico”.

La mesa de trabajo conjunta permitió abordar temas críticos para el sistema sanitario boliviano mediante un debate coordinado entre las principales autoridades nacionales y los representantes sectoriales.

En este sentido, el máximo representante de los galenos añadió que “ha sido un arduo trabajo. Participamos todos los presidentes del Consejo en Pleno, tuvimos cinco horas de trabajo para tratar estos tres puntos y llegar a un entendimiento, pues se le agradece a la señora ministra por sentarse desde el inicio hasta el final”.

El entendimiento alcanzado sienta las bases para un nuevo periodo de relacionamiento institucional enfocado en resolver las problemáticas pendientes y optimizar la atención médica en el país.

Para finalizar, Wilfredo Anzoátegui puntualizó que “estamos de acuerdo, vamos a trabajar y vamos a hacer conocer a nuestra instancia, a nuestro presidente, a cada uno de los Cnidai como corresponde”.