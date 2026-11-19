Personal del Ministerio de Trabajo se trasladó hasta las instalaciones de una importadora afectada por un incendio en Santa Cruz, con el objetivo de realizar una verificación preliminar y establecer las circunstancias en las que se produjo el hecho, además de conocer si algún trabajador resultó accidentado.

El director departamental del Trabajo en Santa Cruz, Said Carballo Vásquez, informó que un equipo de la institución llegó hasta el lugar para observar las condiciones de las instalaciones y recabar información sobre lo ocurrido.

“Informar a la población que, tras internarnos de este hecho, nos apersonamos acá con un equipo del Ministerio de Trabajo precisamente para hacer una verificación de qué es lo que preliminarmente ocurrió en el lugar a raíz de un incendio, que es lo que se puede ver a simple vista”, señaló Carballo.

La autoridad explicó que una de las primeras tareas será determinar si hubo trabajadores afectados por el incendio y verificar si las instalaciones cumplían con las medidas de seguridad correspondientes.

“En este momento lo que como Ministerio vamos a hacer es recabar la información si existió algún trabajador accidentado a raíz de este incendio. Y posteriormente sacaremos una información preliminar de todo lo que ha ocurrido, siempre buscando la información de que se haya cumplido el tema de la seguridad, en este caso en las instalaciones”, agregó.

Carballo también indicó que, una vez reunidos los primeros datos, se evaluará la posibilidad de realizar una inspección técnica que permita establecer con mayor precisión las causas y circunstancias del incendio.

“Eso posteriormente evaluaremos si se puede realizar una inspección técnica para poder establecer eso y ya sacar un informe final de qué es lo que ocurrió. Y si se comprueba de que hubiese existido algún incumplimiento en la normativa referente a la seguridad, como institución vamos a proceder a realizar las correspondientes sanciones a la empresa”, manifestó.