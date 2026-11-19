El magisterio urbano cumplió una nueva jornada de movilizaciones en la ciudad de El Alto, con marchas y bloqueos en diferentes sectores, en rechazo al proceso de descentralización de los institutos técnicos y tecnológicos impulsado por el Gobierno. Los docentes aseguran que esta medida representa el inicio de un proceso de privatización de la educación fiscal.

Uno de los puntos de protesta se instaló en el cruce a Villa Adela, donde maestros del Instituto de Comercio INCOS salieron a bloquear la vía e impidieron la circulación de vehículos, generando dificultades para la transitabilidad en el sector.

Maestros defienden la educación fiscal y gratuita

Durante la movilización, la profesora Natalia Pérez, ejecutiva del sector, manifestó que los docentes volvieron a las calles para defender la educación fiscal, única y gratuita. Cuestionó las declaraciones del Gobierno sobre las razones de su protesta y aseguró que la descentralización podría abrir el camino a la privatización del sistema educativo.

"Es así, nuevamente nos encontramos en las calles defendiendo la educación fiscal única y gratuita", manifestó.

La dirigente sostuvo que, aunque las autoridades niegan que exista una intención de privatizar la educación, la aplicación del proceso de descentralización representa una amenaza para los institutos y posteriormente podría extenderse a otros niveles educativos.

"El ministro de Gobierno dice que es falsa nuestra lucha, pero indirectamente ellos al aplicar el proceso de descentralización lo que están haciendo es privatizar, empezar un proceso de privatización por los institutos, luego va a seguir educación regular", afirmó.

Anuncian marcha nacional y paro de 72 horas

Desde el sector del magisterio también informaron que las movilizaciones continuarán en los próximos días. Para esta jornada se desarrollaron marchas de representantes de diferentes institutos técnicos y tecnológicos, mientras que para el día siguiente anunciaron una gran marcha nacional.

Asimismo, desde la Casa Social del Maestro anticiparon que la próxima semana se cumplirá un paro de 72 horas como parte de las medidas de presión contra la descentralización educativa.

Los maestros mantienen su rechazo al proceso impulsado por el Gobierno y exigen que se atiendan sus observaciones, al considerar que la propuesta pone en riesgo el carácter fiscal y gratuito de la educación.