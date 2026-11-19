Víctor Arteaga, un joven padre de familia de Montero que estuvo a punto de perder un brazo tras sufrir un accidente laboral en una empresa de cerámica, necesita reunir Bs 20.000 para someterse a una primera cirugía que busca recuperar la movilidad de su extremidad.

Tras realizarle tomografías y radiografías, los médicos determinaron que tiene el codo fuera de lugar y que existe el riesgo de que el brazo quede inmovilizado de por vida si no recibe tratamiento oportuno.

Los especialistas explicaron que el procedimiento inicial contempla la colocación de un estabilizador y fijador articulado para preservar el espacio óseo y recuperar la funcionalidad del codo.

“Necesitamos salvar ese espacio de hueso que tiene para que trabaje la biomecánica del codo, si no, usted sabe que acá el codo manda todo”, explicó uno de los profesionales.

El tratamiento médico contempla tres intervenciones quirúrgicas. Aunque los especialistas le otorgaron un 60% de descuento en las atenciones, todavía debe reunir los Bs 20.000 necesarios para ingresar a quirófano en los próximos días.

Víctor tiene una hija pequeña y era el sustento económico de su hogar. Debido a su situación económica, ahora depende de la colaboración de la población para acceder a las cirugías y recuperar la movilidad de su brazo, con la esperanza de volver a trabajar y sacar adelante a su familia.

Como parte de las actividades para recaudar fondos, se organiza una kermés solidaria en Montero. Las personas que deseen colaborar pueden comunicarse al 690 85 752.